الامارات | من شهر العسل إلى مأساة.. وفاة مؤثرة برازيلية خلال عملية تجميل في إسطنبول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت رحلة شهر عسل إلى مأساة بعد وفاة المؤثرة والمغنّية البرازيلية آنا باربرا بوربلدريني (30 عاماً) أثناء خضوعها لعملية تجميلية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إسطنبول، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وكانت بوربلدريني، التي زارت تركيا برفقة زوجها الجديد المغني الأفريقي "دي هيرمس"، تستعد لتصوير إعلان لصالح المستشفى الذي أُجريت فيه العملية، قبل أن تفارق الحياة نتيجة مضاعفات صحية وصفتها الجهات الرسمية بـ"الخطيرة".

وفي بيان صادر عن مديرية الصحة في إسطنبول، أوضحت السلطات أن الوفاة وقعت يوم 15 يونيو بسبب مشكلات صحية ظهرت خلال مرحلة الإفاقة بعد الجراحة، رغم كل محاولات الطواقم الطبية لإنقاذها.

وأضاف البيان أن تفتيشاً استثنائياً أُجري في غرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفى، وتم فتح تحقيق رسمي يتضمن تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

من جانبه، وجّه زوج الراحلة اتهامات للمستشفى بالإهمال، مدعياً أن العملية أُجريت دون التحضيرات الطبية اللازمة، وأن زوجته لم تكن صائمة كما يفترض قبل الخضوع للتخدير الكامل، كما أشار إلى أن محامين يتابعون القضية، مؤكداً سعي العائلة لتحقيق العدالة.

وختم الزوج بتصريح مؤثر: "لا ينبغي أن يفقد الإنسان حياته بهذه السهولة.. جئنا إلى تركيا لأن نظامها الصحي جيد.. فهل علينا أن نخاف في كل زيارة بعد اليوم؟"