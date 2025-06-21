الامارات | «عالم شكسبير: أدب وأداء» في مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التعاون الثقافي بين مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني، استضافت المكتبة ورشة عمل مميزة بعنوان «عالم شكسبير: أدب وأداء»، قدّمها الفنان جهاد سعد، أحد أعلام المسرح العربي، على مدى يومين، وسط حضور لافت وتفاعل ملحوظ من محبي الأدب والمسرح.

خُصص اليوم الأول للجانب النظري، حيث استعرض جهاد سعد، مسيرة الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، أبرز رموز المسرح العالمي وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الأدب.

وقد تناولت الورشة أبرز أعماله المسرحية التي خلّدها الزمن، وفي مقدمتها «روميو وجولييت»، تلك التراجيديا التي تحولت إلى أيقونة للحب الإنساني النقي، بكل ما تحمله من صراع بين العاطفة والمصير.

كما تطرقت الورشة إلى تحليل عميق لما يُعرف بـ«الشخصية الشكسبيرية»، التي تتسم بتركيب نفسي معقّد وصراع داخلي عميق، يتجلى في مسرحيات مثل «هاملت» و«مكبث»، حيث تتصارع الإرادة مع المصير، والواجب مع العاطفة، في بناء درامي متين يستمر في إلهام الأجيال.

وانضم المشاركون في اليوم الثاني، الذي ركز على الجانب العملي، إلى تجربة أداء مسرحي حي، مع تدريبات مباشرة على مشاهد مختارة من أعمال شكسبير.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «تمثّل استضافة هذه الفعاليات جزءاً من التزامنا الراسخ بدعم الحراك الثقافي، وتعزيز مكانة الأدب والفنون في دولة الإمارات، لاسيما في إمارة دبي التي ترسّخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والإبداع».

وأشادت أمين السر في مسرح دبي الوطني، الهنوف محمد، بإسهامات مكتبة محمد بن راشد في دعم الحراك الفني والثقافي، وقالت «هذه الورشة تمثّل خطوة نوعية في إثراء المشهد المسرحي الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، حيث يُرسّخ دور الفن في بناء جسور ثقافية عابرة للزمن واللغة. وقد عكست هذه الورشة ثمرة التعاون الناجح بين المؤسستين، حيث قدّمت نموذجاً راقياً لحالة ثقافية متقدمة تتمتع بها إمارة دبي ودولة الإمارات».