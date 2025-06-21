الامارات | انطلاق «مهرجان الفيلم الكوري» من أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الفيلم الكوري» الذي يعرض أفلامه في عدد من إمارات الدولة، وتنظمه سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، بحضور نحو 270 شخصاً من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وشخصيات من الوسط الثقافي والفني، وجمهور إماراتي أبدى شغفاً لافتاً بالسينما الكورية. وتحمل دورة هذا العام شعار «الموسيقى»، حيث انتقت اللجنة المنظمة ثمانية أفلام كورية اشتهرت بموسيقاها التصويرية أو اتخذت من الموسيقى موضوعاً محورياً. وستُعرض الأفلام في «منارة السعديات» بأبوظبي، ومكتبة «محمد بن راشد» في دبي، على مدار أيام المهرجان.