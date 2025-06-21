الامارات | «بيت جميل» يُحيي الحرف التقليدية في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل «بيت جميل للفنون التراثية» في القاهرة على تنشئة جيل جديد من الحرفيين المصريين عن طريق إحياء الحرف التقليدية والتراثية.

ويقدم بيت جميل، الذي تأسس عام 2009 في منطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، برنامجاً للمنح الدراسية مدته عامان لتعليم المتدربين مهارات عملية في أعمال النحاس والسيراميك والأعمال الخشبية، وغيرها من الحرف التقليدية.

ويدعم بيت جميل المتدربين في تعلم الحرف وإتقانها، ما يمكنهم بعد ذلك من بدء مشروع تجاري أو العمل كمعلمين لنقل المعرفة.

يذكر أن «مجتمع جميل» أسسته عائلة جميل السعودية في عام 2003 لدعم خدمة المجتمع في مناطق مختلفة حول العالم.