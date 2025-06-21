الامارات | جناح الإمارات يستقطب جمهور «بكين الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد جناح دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب، إقبالاً لافتاً من الزوار والمهتمين بالأدب والثقافة، ما يعكس دور الإمارات ومكانتها كمركز إشعاع ثقافي وعلمي على المستوى الدولي.

وتميز الجناح بتصميم يبرز التراث الإماراتي الأصيل مع لمسات عصرية جعلته نقطة جذب في المعرض، فيما أسهمت الجلسات الحوارية مع الكتاب والمفكرين الإماراتيين، والحلقات النقاشية التي تناولت العلاقات الصينية مع دول الشرق الأوسط في ظل التحولات العالمية، في زيادة الإقبال على الجناح.

وتضمنت الفعاليات جلسة رئيسة بعنوان «الرؤية الإماراتية للتسامح والتعايش»، تناولت جهود الإمارات ونموذجها الفريد الذي يؤمن بالتسامح والتعايش، ويقوم على ركائز واضحة تجعلها منارة للسلام العالمي. وأكد المشاركون فيها أن قيم التعايش مستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل التسامح نهجاً للدولة.

واستعرضت الجلسة الحوارية الثانية، مساعي دولة الإمارات من أجل تعزيز السلام العالمي، وبناء جسور الحوار بين الثقافات والأديان، فيما سلطت جلسة ثالثة بعنوان «رعاية العقول الناشئة.. أولويات نشر كتب الأطفال في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية»، الضوء على استراتيجيات الدولة في بناء جيل المستقبل، بمشاركة خبراء تربويين ومبتكرين إماراتيين وصينيين. وتناولت جلسة رابعة استضافها الجناح أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وناقشت حلقة نقاشية نظمها جناح الإمارات، موضوع «الكتاب العربي بين يدي القارئ الصيني»، بمشاركة نخبة من الناشرين والمترجمين والخبراء الثقافيين من البلدين، بحثوا سبل تعزيز الحضور الأدبي العربي في السوق الصينية، وسط حضور كبير من زوار المعرض.

وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بالمحتوى الذي يقدّمه الجناح الإماراتي، خصوصاً الكتب التي تسلط الضوء على تطور الإمارات الثقافي والحضاري، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتعزيز التبادل المعرفي بين الإمارات والصين.

وأكد وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، أن المشاركة في معرض بكين تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وإبراز دور دولة الإمارات كجسر للتواصل بين الحضارات، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الصينية في مجالات النشر والترجمة، وتوسيع آفاق الشراكة الثقافية مع قارة آسيا، وتقديم صورة شاملة عن الحراك الثقافي الإماراتي.

ويعدّ معرض بكين الدولي للكتاب 2025، أحد أبرز الأحداث الثقافية في العالم، إذ يستقطب آلاف الناشرين والمفكرين والمثقفين من دول العالم، ويعرض إنتاجهم الفكري والأدبي.

مبارك الناخي:

• المشاركة في معرض بكين تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وإبراز دور دولة الإمارات كجسر للتواصل بين الحضارات.