الامارات | فعاليات دبي الصيفية.. أيام لا تنسى في حضرة ألمع النجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات دبي الصيفية.. أيام لا تنسى في حضرة ألمع النجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأحداث والأنشطة المميزة خلال موسم الصيف، والتي تلبي تطلعات سكان وزوار المدينة على حدٍّ سواء. ومع عودة مفاجآت صيف دبي، يتسنى للعائلات الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية المذهلة والأنشطة الترفيهية الممتعة، كما يوفر عالم دبي للرياضة مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية الحماسية التي تتيح لعشّاق اللياقة البدنية تجديد نشاطهم والتخفيف من حر الصيف. وبالتوازي مع ذلك، تستضيف دبي برنامجاً حافلاً بالعروض الموسيقية والكوميدية، التي تقدمها نخبة من ألمع النجوم، حيث يكرّسون مواهبهم الفريدة للارتقاء بمعايير الترفيه والحيوية في الإمارة. ومع هذه القائمة من الفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع، تفيد التوقعات بأن يحقق صيف دبي لهذا الموسم مستويات نجاح غير مسبوقة، وفي ما يلي إطلالة على بعض هذه الفعاليات:

مفاجآت صيف دبي

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• الموقع: مختلف أنحاء الإمارة

تعود مفاجآت صيف دبي لتقدم 66 يوماً من العروض الترويجية الكبرى، والجوائز القيّمة، والعطلات المحلية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية للعائلات، والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام المميزة، وسط أجواء موسم صيفي غني بالتجارب والمفاجآت.

«دبي للرطب»

• التاريخ: من 25 يوليو حتى 1 أغسطس

• الموقع: قلعة الرمال

يُقام مهرجان دبي للرطب بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتيح لزواره استكشاف تشكيلة واسعة من أصناف التمور وتعلّم ممارسات الحصاد التقليدية، إضافة إلى الاستمتاع بأنشطة عائلية مستوحاة من إرث الإمارة العريق.

الرياضة - تجربة ميسي

• التاريخ: حتى 31 ديسمبر

• الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

تستمر تجربة ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تروي مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الحائز كأس العالم. وتتيح التجربة للزوار استكشاف تسع مناطق تفاعلية تسلط الضوء على أهم محطات حياته، انطلاقاً من بداياته في مدينة روزاريو حتى وصوله إلى القمة العالمية، وذلك من خلال الألعاب الرقمية، والقصص الغامرة، واللحظات الملهمة.

جولة بيكيرا

• التاريخ: من 5 يوليو حتى 30 أغسطس

• الموقع: مسار القدرة للدراجات الهوائية

تدعو جولة بيكيرا عشاق الدراجات الهوائية للانضمام إلى أنشطة بوتس المجتمعية صباح كل سبت، حيث يختبرون قدرتهم على التحمّل أثناء القيادة على مسار القدرة الذي تبلغ مسافته 86 كيلومتراً.

عالم دبي للرياضة

• التاريخ: من 3 أغسطس حتى 2 سبتمبر

• الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذا الصيف الدورة الـ16 من عالم دبي للرياضة، حيث يقدم مجموعة من الرياضات الشهيرة، بما يشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة الريشة، والتنس. وتُقام الأنشطة في قاعات زعبيل المكيفة 3 و4 و5 و6، وتناسب مختلف الاهتمامات ومستويات المهارة.

حفل فرقة أدونيس

• التاريخ: 3 يوليو

• الموقع: دبي أوبرا

تُحيي فرقة أدونيس اللبنانية حفلاً موسيقياً في دبي أوبرا، مقدّمةً أسلوبها الفريد في الكتابة والتلحين، والذي أرسى معياراً جديداً للموسيقى العربية منذ تأسيس الفرقة عام 2011. ويتسنى للجمهور خلال الحفل الاستمتاع بعرض موسيقي يحمل في طيّاته حكايات ثقافية وبعض أغاني الفرقة الشهيرة، مثل لو بدك ياني، وعالخفيف.

«بيت ذا هيت»

• التاريخ: من 4 حتى 13 يوليو

• الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

تعود سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت» في موسمها الرابع، وتُقام هذا الصيف في مركز دبي التجاري العالمي، لتقدم سلسلة حفلات موسيقية داخلية في قاعة زعبيل 6. وتشهد الحفلات مشاركة فنانين بارزين في مجالات الموسيقى العربية، من بينهم: الفنان المصري «توو ليت»، والفنانة الإماراتية «ألماس» والفرقة المصرية «شارموفرز» والفنانة السورية «غالية»، والفنان السوداني «سولجا»، والنجم السعودي بدر الشعيبي، والنجم الكويتي عبدالعزيز لويس. كما يستعرض النجم «ناصر عباس» وغيرهم.

تي جيه مونتيردي

• التاريخ: 13 يوليو

• الموقع: كوكا كولا أرينا

يستعد المغني وكاتب الأغاني الفلبيني الحائز جوائز، تي جيه مونتيردي، لإحياء جولته العالمية في «كوكا كولا أرينا». وسيقدم الفنان خلاله باقة من أغانيه التي تجاوزت مليار استماع على منصة سبوتيفاي. وقد أهّله هذا الإنجاز لنيل لقب أفضل فنان في هذه المنصة.

أمسية مع شريا غوشال

• التاريخ: 19 يوليو

• الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

يترقب عشاق موسيقى بوليوود العرض الاستثنائي للفنانة الأسطورية شريا غوشال، حيث تقدم مجموعة مختارة من أغانيها الأكثر شهرة وتصدراً للقوائم، وتُوجت غوشال، صاحبة المسيرة الفنية التي تجاوزت عقدين، بالعديد من الجوائز المرموقة.

ذكريات سبيستونية

• التاريخ: 2-3 أغسطس.

• الموقع: جميرا زعبيل سراي.

يستعد شباب المستقبل للانطلاق من أعماق الماضي مع برنامج «ذكريات سبيستونية» الذي يحيي ذكرى قناة المسلسلات الكرتونية العربية الشهيرة من جيل التسعينات. سيستمتع المشاهدون مع عاصم سكر، أحد أهم مغنّي وملحّني شارات قناة سبيستون، وهو يؤدي أشهر أغاني مقدمات مسلسلات كلاسيكية مثل «دراغون بول» و«هزيم الرعد».

ساغار بهاتيا

• التاريخ: 16 أغسطس

• الموقع: كوكا كولا أرينا

يستعد أستاذ الفن الصوفي ساغار بهاتيا لتقديم تجربة موسيقية تخاطب أعماق الروح عبر القوالب الصوفية الكلاسيكية والحديثة. وتشكل هذه الأمسية خياراً مثالياً لعشاق الموسيقى الصوفية القدامى والجدد.

ناتالي إمبروليا

• التاريخ: 23 أغسطس

• الموقع: دبي أوبرا

تحيي النجمة الأسترالية ناتالي إمبروليا، التي اشتهرت بأغنيتها العالمية الناجحة Torn لعام 1997، حفلاً في دبي أوبرا. وستقدم إمبروليا أمسية مملوءة بأغاني البوب التي تأسر الجماهير بفضل صوتها القوي وفنها الفريد.

غوراف غوبتا

• التاريخ: 30 أغسطس

• الموقع: كلية دبي

يعود طبيب الأسنان السابق والفنان الكوميدي غوراف غوبتا إلى دبي لتقديم عرضين كوميديين باللغة الهندية يوم 30 أغسطس. ويمكن للجمهور أن يستمتع بأمسية مملوءة بأسلوبه الفكاهي المميز، والنكات الحديثة، والضحكات التي لا تتوقف.

صُنع في الكويت 2

• التاريخ: 29 و30 أغسطس

• الموقع: دبي أوبرا

يقدم العرض المسرحي صُنع في الكويت 2، من بطولة الفنانة شجون الهاجري، رحلة مسرحية مرحة تحاكي عمق الثقافة الكويتية، وذلك من خلال مزيج فكاهي بين التقاليد والحداثة.

منصة رسمية

جدول فعاليات دبي هو المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة تحت إدارة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتوفر المنصة دليلاً للعروض الترفيهية في الإمارة، وتتيح للزوار والمقيمين استكشاف جميع الفعاليات والمهرجانات والتجارب التي تقدمها الإمارة، بدءاً من الفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية، ووصولاً إلى الفعاليات الخاصة بالطهي والرياضة والتسوق، وذلك عبر موقعها المجاني على الإنترنت وتطبيقها على الهاتف المحمول. تضم منصة فعاليات دبي أكثر من 1200 فعالية تقام سنوياً، مع إضافة قوائم جديدة أسبوعياً، ما يجعلها محطة مثالية للتعرف إلى كل الأنشطة والتجارب في دبي.