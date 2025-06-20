الفرق بين مكياج البشرة السمراء والبيضاء.. إليكِ الدليل الكامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - لألوان ودرجات البشرة كافة مميزات، فالبشرة السمراء بدرجاتها المختلفة لها خصائص تميزها عن البشرة البيضاء بدرجاتها المختلفة، والعكس صحيح. وما يليق بالبشرة البيضاء قد لا يناسب البشرة السمراء، وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيق المكياج. إذ إن ألوان المكياج المناسبة للبشرة السمراء قد تبدو باهتة جداً على البشرة البيضاء، كما أن هناك ألوان مكياج قد تنعكس سلباً على جمال البشرة السمراء. من هنا، قد تطرحين السؤال التالي: ما الفرق بين مكياج البشرة السمراء والبيضاء؟

من "الخليج 365" نقدم لكِ الإجابة الوافية؛ لتقومي بتطبيق المكياج المناسب للون ببشرتك.

التحضير المثالي للبشرة

قبل البدء بتطبيق المكياج، لا بد من تحضير البشرة بطريقة تتناسب مع لونها واحتياجاتها. فالبشرة البيضاء غالباً ما تكون أكثر عرضة للاحمرار وظهور الشعيرات الدموية؛ لذا يُنصح باستخدام برايمر بتركيبة مهدئة وبلون أخضر لتخفيف الاحمرار. أما البشرة السمراء، فهي أكثر ميلاً للجفاف في بعض المناطق وللمعان في مناطق أخرى، ما يتطلّب استخدام برايمر مرطّب وموازن للإفرازات الدهنية في آنٍ.

قد يهمك أيضاً التعرف إلى أخطاء شائعة عند اختيار أحمر الشفاه للبشرة السمراء والفاتحة

اختيار كريم الأساس

من عرض زينة زكي Zeena Zaki-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تعد هذه الخطوة من الأكثر أهمية في عملية المكياج، فاختيار درجة كريم الأساس الخاطئة يمكن أن يُفسد الإطلالة بالكامل. وللبشرة البيضاء، يُفضّل اختيار كريم أساس بتركيبة خفيفة وبدرجة قريبة جداً من لون الجلد الطبيعي، مع تفادي الدرجات الصفراء جداً التي تمنحها مظهراً شاحباً. أما البشرة السمراء فتتطلب اختيار درجات دافئة تميل إلى الذهبي أو البرونزي؛ لتعزيز إشراقتها الطبيعية، مع الابتعاد عن الدرجات الرمادية أو الفاتحة التي تجعل الوجه يبدو باهتاً أو "طباشيرياً".

ألوان ظلال العيون

العيون هي مساحة مثالية لإبراز جمال البشرة. لصاحبات البشرة البيضاء، تليق بهن ألوان الظلال الهادئة والباردة مثل الوردي الفاتح، البنفسجي، والرمادي، مع إمكان إضافة لمسة من الألوان الترابية للمزيد من الدفء. أما البشرة السمراء، فتبدو رائعة عند استخدام الظلال الدافئة والغنية، مثل البرونزي، النحاسي، الذهبي، والأخضر الزيتوني، وهي ألوان تبرز ملامح الوجه وتزيد من عمقه.

ألوان أحمر الخدود

من عرض ريفا Riva-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



للبشرة البيضاء، يُنصح باستخدام ألوان الوردي الناعم والمشمشي الخفيف، فهي تضيف الحيوية من دون أن تبدو صارخة. بينما البشرة السمراء تتألق مع ألوان التوتي، الخوخي الغني، والبنفسجي المائل إلى الدفء، التي تمنح الخدين توهجاً طبيعياً بارزاً.

ألوان أحمر الشفاه

الشفاه تمنحك فرصة للتعبير بحرية أكبر عن شخصيتك، لكن لون البشرة يلعب دوراً في تحديد أفضل الخيارات. للبشرة البيضاء، تبدو ألوان الوردي، النيود الباهت، والأحمر الكلاسيكي مثالية. أما البشرة السمراء فتليق بها ألوان أعمق مثل التوتي، الأحمر الدافئ، والبرغندي، إلى جانب ألوان النيود الداكنة التي تندمج بسلاسة مع لون البشرة.

تعرفي أيضاً إلى الفرق بين المكياج الكلاسيكي والمكياج العصري

الهايلايتر والكونتور

من عرض ليلي بلان Lili Blanc-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



فيما يخصّ تحديد الوجه، يُفضل استخدام كونتور خفيف للبشرة البيضاء بلون بارد لا يترك أثراً داكناً، مع هايلايتر بلون بيج ذهبي أو زهري. أما البشرة السمراء فتتطلب درجات أعمق للكونتور، مثل البني الدافئ أو البرونزي، وهايلايتر بلون ذهبي أو نحاسي يعزز إشراقتها الطبيعية.



مكياج نهاري ومكياج ليلي بحسب لون البشرة

من عرض إيلي صعب Elie Saab-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لكل وقت من اليوم أسلوبه في المكياج؛ إذ تختلف خيارات الألوان والكثافة بين النهار والليل، وتتفاوت هذه الخيارات أيضاً بحسب لون البشرة.

للبشرة البيضاء:

في النهار: يُنصح باستخدام مكياج ناعم وطبيعي، يرتكز على ألوان النيود الفاتحة وظلال العيون الوردية أو البيج، مع لمسة خفيفة من الماسكرا وأحمر خدود بلون مشمشي ناعم. أما الشفاه، فاختاري لها لوناً وردياً باهتاً أو بيج وردياً، يمنحك مظهراً منعشاً وأنيقاً.

في الليل: يمكنك تعزيز ملامحك باستخدام مكياج أكثر كثافة، مثل الآيلاينر المسحوب أو الظلال الدخانية بلون الرمادي الداكن أو البنفسجي البارد. ولا تترددي في اختيار أحمر شفاه أحمر كلاسيكي أو لون التوت، ما يمنحك حضوراً لافتاً في السهرات.

للبشرة السمراء: