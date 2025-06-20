ما فوائد الضوء الأخضر للوجه؟ دليل شامل لبشرة أكثر توازناً ونقاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - لست وحدكِ في رحلتك للبحث عن بشرة صافية، موحدة اللون، خالية من التصبغات والعلامات المزعجة التي ربما تركتها الشمس، أو آثار حب الشباب أو حتى تغيرات الهرمونات، فكل امرأة تسعى لأن ترى في مرآتها وجهاً يشع توازناً وهدوءاً ونضارة. ولكن، في خضم سيل المنتجات والكريمات والتقنيات، قد تمرين على مصطلحات جديدة لا تعرفين حقيقتها. ومن هذه المصطلحات: العلاج بالضوء الأخضر للبشرة.

قد يبدو لكِ مصطلح "الضوء الأخضر" غريباً أو حتى غير مألوف، لكن في عالم التجميل الحديث؛ هو أحد الأساليب الثورية التي تستخدم في العيادات وحتى في أجهزة العناية بالبشرة المنزلية. وإذا كنتِ تتساءلين: ما الذي يمكن أن يقدمه الضوء الأخضر لبشرتي؟ فأنتِ على وشك اكتشاف أحد الأسرار التجميلية المدعومة بالعلم والخبرة.

في هذا الدليل المفصّل، سنأخذك خطوة بخطوة لتفهمي كل ما تحتاجينه عن فوائد الضوء الأخضر للبشرة؛ كيف يعمل؟ ما الفرق بينه وبين ألوان الضوء الأخرى؟ وما هي الطريقة الآمنة للاستفادة منه، سواء في العيادة أو في منزلك؟

ما هو العلاج بالضوء الأخضر للبشرة؟

العلاج بالضوء الأخضر هو تقنية ضمن سلسلة العلاجات المعروفة بـ Phototherapy أو LED Light Therapy، وهي تعتمد على استخدام أطوال موجية محددة من الضوء تخترق طبقات الجلد؛ لتحفز عمليات معينة داخله من دون التسبب بأي ضرر.

الضوء الأخضر تحديداً يتراوح طيفه بين 520 و560 نانومتراً، وهو يستهدف الطبقات العليا والمتوسطة من الجلد، مما يجعله مثالياً لعلاج مشاكل سطحية إلى متوسطة العمق.

الفوائد الرئيسية للضوء الأخضر على البشرة

الضوء الأخضر له فوائد عديدة للبشرة

توحيد لون البشرة: من أبرز استخدامات الضوء الأخضر هو قدرته على تقليل فرط التصبغ والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو التهابات سابقة أو حتى تغيرات هرمونية. يعمل الضوء الأخضر على تثبيط إنتاج الميلانين الزائد، مما يُسهم في توحيد لون البشرة وجعلها أكثر إشراقاً وهدوءاً. تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار: إذا كنتِ تعانين من احمرار البشرة، أو تحسس الجلد بعد جلسات تقشير أو علاجات قوية، فإن الضوء الأخضر له تأثير مهدئ فعّال. يساعد في تقليل الالتهاب، ويمنح البشرة راحة واضحة بعد التعرض لأي إجهاد خارجي. علاج الكلف والنمش والتصبغات العنيدة: الضوء الأخضر فعال بشكل خاص في معالجة الكلف والنمش، خاصة إذا تم استخدامه بانتظام ضمن بروتوكول علاجي متكامل. يساعد على تفتيت التصبغات ومنعها من التفاقم. تحفيز الدورة الدموية اللمفاوية: عند استخدامه على الوجه، يعزز الضوء الأخضر من الدورة الدموية الدقيقة، ويحفز النظام اللمفاوي، مما يساعد في التخلص من السموم، ويمنح البشرة مظهراً نقياً وصحياً. مكافحة الشيخوخة المبكرة: رغم أن الضوء الأخضر لا يعمل بنفس العمق الذي يصل إليه الضوء الأحمر (المعروف بمقاومته للتجاعيد)، إلا أنه يُسهم بشكل غير مباشر في تقليل علامات التقدم في السن؛ من خلال تحسين مظهر الجلد العام وزيادة نضارته وتجانسه.

الفرق بين الضوء الأخضر وغيره من ألوان العلاج الضوئي

لفهم فعالية الضوء الأخضر، من المهم مقارنته بالألوان الأخرى في العلاج الضوئي:

الضوء الأحمر: يخترق بعمق، يحفز إنتاج الكولاجين، ويقلل التجاعيد.

الضوء الأزرق: يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، يعالج الحبوب النشطة.

الضوء الأصفر: يعزز الدورة الدموية ويقلل الاحمرار.

الضوء الأخضر: يركز على التصبغات والاحمرار والتجانس اللوني.

بمعنى آخر، إذا كانت مشكلتك الأساسية هي تصبغات أو تفاوت في لون البشرة، فإن الضوء الأخضر هو خيارك الأمثل.

يمكنك التعرف أيضاً على العلاج بالضوء الأحمر تقنية ثورية في مجال العناية بالبشرة.. إليك الدليل الكامل

كيف يستخدم الضوء الأخضر؟ ومتى تظهر النتائج؟

في العيادات: يمكنك الخضوع لجلسات علاج بالضوء الأخضر باستخدام أجهزة احترافية في العيادات التجميلية. الجلسة الواحدة تستغرق من 15 إلى 30 دقيقة، وقد تحتاجين إلى سلسلة من 6 إلى 10 جلسات لرؤية نتائج واضحة، حسب الحالة.

يمكنك الخضوع لجلسات علاج بالضوء الأخضر باستخدام أجهزة احترافية في العيادات التجميلية. الجلسة الواحدة تستغرق من 15 إلى 30 دقيقة، وقد تحتاجين إلى سلسلة من 6 إلى 10 جلسات لرؤية نتائج واضحة، حسب الحالة. في المنزل: أجهزة LED المنزلية أصبحت شائعة وسهلة الاستخدام. ولكن، يجب الحرص على اختيار أجهزة موثوقة ومعتمدة طبياً. ينصح باستخدامها من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً، مع تطبيق كريم مناسب بعدها لتعزيز النتيجة.

الحرص على استخدام واقي شمس يومي ضروري بعد العلاج؛ لأن الجلد أكثر حساسية

رغم أن العلاج بالضوء الأخضر يعتبر آمناً، يجب عليكِ الانتباه لما يلي:

تجنبي استخدامه على بشرة بها جروح مفتوحة أو حروق. لا ينصح به إذا كنتِ تتناولين أدوية تسبب حساسية ضوئية، مثل بعض المضادات الحيوية. استشيري طبيب الجلدية إذا كنتِ تعانين من حالة جلدية نشطة أو مزمنة؛ مثل الذئبة أو البهاق. لا تنسي استخدام واقي الشمس بعد العلاج؛ لأن الجلد يصبح أكثر حساسية مؤقتاً.

نصائح لتعزيز فعالية الضوء الأخضر

نظفي بشرتك جيداً قبل الجلسة لضمان امتصاص مثالي. استخدمي سيروم فيتامين C بعد الجلسة لدعم تفتيح البشرة. لا تخلطي بين الضوء الأخضر وألوان أخرى في نفس اليوم إلا إذا سمح الطبيب. كوني منتظمة: لا تتوقعي نتائج سحرية من جلسة واحدة، بل استمري وامنحي بشرتك الوقت الذي تحتاجه.

أفضل أجهزة الضوء الأخضر المنزلية لعام 2025