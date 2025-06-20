أخطاء في تصفيف الشعر تؤدي إلى تلفه وتقصفه.. تعرّفي إليها وتجنّبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 07:24 مساءً - صحيح أنّ تصفيف الشعر يُعد من الطقوس الجمالية اليومية التي تمنحك إطلالة أنيقة وتسريحة مرتّبة تعكس أسلوبك، لكن ما لا تعلمينه هو أن بعض الخطوات البسيطة، التي تكررينها من دون وعي خلال التصفيف، قد تؤذي الشعر في العمق. من التكسّر المفاجئ، إلى فقدان اللمعان، وصولاً إلى التقصّف المزمن والتلف المستمر، كلها نتائج قد لا تظهر فوراً، لكنها حتماً تتراكم مع الوقت، لتفقد الشعر صحّته وجماله الطبيعي.

في الآتي، تكشف لك "الخليج 365"، أبرز الأخطاء الشائعة أثناء تصفيف الشعر والتي تدمّر بنيته تدريجياً من دون أن تشعري، إلى جانب نصائح تساعدك على تجنّب هذه العادات الخاطئة، والتمتّع بشعر صحي، قوي ولامع.

استعمال الأدوات الحرارية على شعر مبلّل

امرأة تصفف شعرها بالمجفف الكهربائي - الصورة Freepik- by diana.grytsku

استخدام مكواة الشعر أو جهاز التجعيد على شعر لا يزال مبلّلاً أو رطباً، يعدّ من أكثر الأخطاء شيوعاً والأكثر ضرراً على صحة الشعر.، إذ تؤدي إلى تلف ألياف الشعر من الداخل، حيث تعمل الحرارة العالية على تبخير الماء المحبوس داخل الشعرة بسرعة، مما يُسبب تمزّقها وتكوّن فراغات هوائية تضعف بنيتها.

نصيحة: احرصي على تجفيف شعركِ جيداً بمنشفة ناعمة ماصة للماء أولاً، ثم باستخدام مجفف الشعر على حرارة معتدلة. لا تستخدمي الأدوات الحرارية إلا بعد أن يجف شعرك تماماً، ويفضل وضع رذاذ واقٍ من الحرارة لحماية خصلاتكِ من الضرر.

تصفيف الشعر بالحرارة يومياً من دون وقاية

على الرغم من أن تصفيف الشعر باستخدام أدوات التصفيف الحرارية يمنحك شعراً ناعماً ومصففاً بلمسة واحدة، لكن استخدام هذه الأدوات بشكل يومي ومتكرر، يُفقد الشعر مرونته ولمعانه الطبيعي، ويجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف والتكسر.

نصيحة: لا تفرطي في استخدام الحرارة. خصّصي أياماً خلال الأسبوع للراحة من المكواة والمجفف، واتجهي نحو تسريحات طبيعية مثل الضفائر أو الشعر المموج الطبيعي. وقبل كل تصفيف حراري، استخدمي دائماً منتجاً واقياً من الحرارة بتركيبة خفيفة لا تثقل الشعر.

تسريحات شعر مشدودة بإفراط

رغم أن تسريحات الشعر المرفوعة بإحكام مثل ذيل الحصان المشدود أو الكعكة العالية تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة، إلا أن الإفراط في اعتمادها يعرّض خصلات الشعر للشد المستمر، ما يضعف الجذور ويؤدي إلى تساقط الشعر من المقدمة، بل قد يتسبب في ترقّق خط الشعر مع مرور الوقت.

نصيحة: اختاري تسريحات أقل شدّاً، مثل ذيل الحصان المنخفض أو الكعكة الفضفاضة، واستخدمي ربطات شعر ناعمة ومبطّنة لا تُحدث احتكاكاً مباشراً. كذلك، لا تنامي بتسريحات مشدودة. ويُفضّل استعمال فرشاة بشعيرات ناعمة وتمشيط الشعر برفق بدءاً من الأطراف.

تمشيط الشعر المبلل بمشط ضيّق الأسنان

عند الانتهاء من الاستحمام، يكون الشعر في أضعف حالاته، لأن الماء يفتح قشور الشعرة، ما يجعلها هشّة وسهلة التكسّر. وعند تمشيطه بمشط رفيع الأسنان، فذلك يزيد من الضغط على الشعرة، مما يؤدّي إلى تقطّعها.

نصيحة: استخدمي مشطاً واسع الأسنان مصنوعاً من السيليكون أو البلاستيك المرن، وابدئي بفكّ العقد من الأطراف صعوداً نحو الجذور. يمكنك أيضاً استخدام سيروم فكّ التشابك أو بلسم يُترك على الشعر لتسهيل التمشيط وتفادي الكسر.

استعمال مستحضرات الشعر لا تناسب طبيعته

استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي لا تتماشى مع طبيعته، يخلّ بتوازن فروة الرأس ويضعف بنية الشعر. فكل نوع شعر له احتياجاته الخاصة. وليس كل منتج يناسب جميع أنواع الشعر. فاستعمال كريمات أو سبراي تصفيف غير ملائمة لطبيعة شعرك قد يسبّب جفافاً، أو دهوناً زائدة، أو تراكمات تضعف جذور الشعر.

نصيحة: اختاري مستحضرات العناية بالشعر بحسب نوع شعرك واحتياجاته. إذا كان شعرك مصبوغاً، فاختاري كريم تصفيف غنيًّا بمضادات الأكسدة. أما الشعر المموّج، فيحتاج إلى كريمات تحكّم بالتجعيد من دون سيليكون.

إهمال تنظيف أدوات التصفيف

قد لا تدركين أن فرشاة الشعر ومكواة التمليس قد تتحوّلان إلى مأوى للبكتيريا والغبار والزيوت المتراكمة، والتي تعود لتستقرّ على شعرك في كل مرة تستخدمينها، ما يسبب بهتان الخصلات، وزيادة تساقط الشعر، وظهور القشرة.

نصيحة: اغسلي فرشاة الشعر بالماء الفاتر والقليل من الشامبو، وانقعيها لدقائق ثم اتركيها لتجف تماماً. وامسحي الأدوات الحرارية بعد كل استخدام بقماش نظيف مبلّل بالقليل من الماء، مع التأكد من فصلها عن الكهرباء.

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نصائح لحماية شعرك من التلف أثناء التصفيف

امرأة بشعر صحي وقوي