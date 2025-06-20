الامارات | بحر دبي وأفقها الساحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لصيف دبي نكهته الخاصة، حيث تحتضن المدينة النابضة بالحياة المئات من الأنشطة والفعاليات الحماسية، التي تنتشر في مرافقها السياحية المتنوعة، ولا شيء يضاهي ما توفره الشواطئ النابضة بالحياة، لمن يحب الإيقاع السريع والنشط، أو من يبحث عن الهدوء والاسترخاء أمام أفق حافل بالأيقونات العمرانية والمناظر المدهشة.