الامارات | «دبي للمرأة» تواصل تمكين القيادات النسائية المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرارية دعم كفاءة المرأة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية في المستقبل، وجّهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية، من 23 إلى 27 يونيو 2025، في فندق ماندارين أورينتال جميرا في دبي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة.

ويُعقد البرنامج - الممتد خمسة أيام متتالية، بمشاركة 25 قيادية من المستويات القيادية المتوسطة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى الإسهام في تأهيل المشارِكات لقيادة المستقبل - من خلال صقل مهاراتهن وتلبية تطلعاتهن نحو أداء أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتطوير قدراتهن لتولي أدوار مستقبلية محتملة في المناصب القيادية، ومواقع صنع القرار في الدولة.

ويأتي البرنامج انعكاساً للدور الجوهري الذي تؤديه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في سياق تعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية، وتأكيداً لدعم دبي الراسخ لاستمرارية تمكين المرأة في مختلف الميادين، ويشير في السياق ذاته إلى الالتزام المتجدد لمؤسسة دبي للمرأة، بتوفير فرص تدريبية ومبادرات تخضع لمقاييس عالمية عالية الجودة، تسهم في بناء مستقبل قيادي مزدهر للمرأة العاملة.

ويُناقش البرنامج - من خلال موضوعاته المتنوعة - عدداً من المحاور القيادية كأهمية إبراز نقاط القوة والتأثير، وكيفية بناء فرق عمل ذات كفاءة مميزة، والتفكير الاستراتيجي ودوره في الأداء المهني، والقيادة والإلهام، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية والمحادثات البناءة، وغيرها من المحاور الثرية في أجندة البرنامج. ويعكس البرنامج دور سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في سياق تعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية.

• «المؤسسة» ملتزمة بتوفير فرص ومبادرات تسهم في بناء مستقبل مهني مزدهر للمرأة العاملة.