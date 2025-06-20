الامارات | متحف المستقبل يطلق مخيم أبطال المستقبل الصيفي لعام 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف المستقبل برنامج مخيم أبطال المستقبل الصيفي لعام 2025، الذي يتضمن جدولاً بالأنشطة والبرامج التعليمية والتجارب التفاعلية التي تجمع بين الإبداع والمعرفة والترفيه.

ويغطي البرنامج محاور متنوّعة تشمل علوم الفضاء، والاستدامة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية.

ويقدّم «مخيم أبطال المستقبل» تجربة تعليمية مبتكرة صُممت خصيصاً للأطفال من عمر ستة أعوام إلى 13 عاماً، وتمتد على مدار ثلاثة أسابيع، من 21 يوليو حتى السابع من أغسطس 2025، وتهدف إلى تمكين العقول الناشئة عبر التعلم التطبيقي والإبداعي. وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفقاً للفئة العمرية، بما يضمن لهم خوض تجارب تعليمية ملائمة ومحفّزة لكل مرحلة.

ويركّز البرنامج على موضوعات تشمل البيئة والابتكار والفضاء وتأسيس الأعمال، ويشارك الأطفال خلاله في تحديات واقعية تواكب قضايا العصر، مثل التغير المناخي والروبوتات ورواية القصص التفاعلية وتأسيس المشاريع الناشئة، وذلك ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ملهمة في قلب متحف المستقبل.

كما يتيح المخيم للأطفال تصميم تطبيقات ذكية وبرمجة روبوتات وتجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب لقاءات مع شخصيات ملهمة واستثنائية.