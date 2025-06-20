الامارات | %44 من الأوروبيين لديهم حيوانات أليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتزايد الطلب على اقتناء الحيوانات الأليفة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي بدأت الأصوات البرلمانية فيه تطالب بضرورة وضع قوانين صارمة وقوانين مشددة في قواعد الشراء والاقتناء التي يشوبها كثير من التلاعب.

وتختلف معايير رعاية الحيوانات في الدول الأعضاء الـ27 بالتكتل، وسط مخاوف بشأن تزايد التجارة غير القانونية للحيوانات الأليفة.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي لعام 2021، يمتلك مواطنو التكتل أكثر من 72 مليون كلب، وأكثر من 83 مليون قطة، وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروبارومتر»، أخيراً، أن 44% من الأوروبيين لديهم حيوانات أليفة، أو حيوانات ترافقهم، وتصل قيمة تجارة القطط والكلاب وحدها إلى نحو 1.3 مليار يورو (1.51 مليار دولار) سنوياً.

ودعا 74% من المشاركين في استطلاع إلى مزيد من الحماية لرفاهية الحيوانات الأليفة، مما هي عليه الحال الآن، ويتم شراء العديد من هذه الحيوانات وبيعها عبر الإنترنت.