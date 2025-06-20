الامارات | «صيف دبي 2025».. 66 يوماً استثنائياً بانتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طيف واسع من الفعاليات والعروض والحفلات الموسيقية والجوائز، تحملها الدورة الـ28 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنطلق في 27 من الشهر الجاري وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وتتحول خلالها الإمارة إلى وجهة صيفية مثالية مع ما تقدمه من تخفيضات استثنائية وأجواء ترفيهية رائعة وتجارب جديدة مذهلة، وتشمل مجموعة التجارب الصيفية التي تم إعلانها، أمس، خلال اللقاء الصحافي في فندق جميرا بيتش، إطلاق الدورة الأولى من فعالية «قهوة بيتس»، وعرض «طبق مقابل 10 دراهم»، ومغامرات (مدهش) الجديدة، إضافة إلى عودة فعالية «أسبوع الصيف للمطاعم»، وسلسلة حفلات «بيت ذا هيت دبي»، وإنترتينر مفاجآت صيف دبي، وحفلات موسيقية رائعة، وتخفيضات في الفنادق، والمطاعم، والوجهات السياحية والترفيهية، وسحوبات كبرى، وجوائز ضخمة.

أنشطة استثنائية

تقدم الدورة الجديدة من «المفاجآت» آلاف العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية التي تتواصل على مدى 66 يوماً، بدءاً من السحوبات الكبرى، والتخفيضات، إلى المأكولات المتنوعة، والضيافة العالمية، والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وللمرة الأولى سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، أولاها عروض عطلة الصيف من 27 يونيو حتى 17 يوليو، ثم تخفيضات صيف دبي الكبرى التي تستمر من 18 يوليو حتى 10 أغسطس، وتُختتم مع موسم العودة إلى المدارس من 11 حتى 31 أغسطس، الذي يتيح فرصة شراء احتياجات الفصل الدراسي الجديد بأفضل الأسعار، وتقدم المراكز بعض التجارب المميزة، ومنها عرض أنفق واربح سيارة «بولستار 4» في «دبي فستيفال سيتي مول»، وعرض تسوق واربح وانطلق في «دبي فستيفال بلازا»، وغيرها كثير.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «ستكون دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي الأفضل والأكثر تميزاً، مع تقديمها آلاف العروض والتجارب الاستثنائية، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة دبي كوجهة عائلية متنوعة ومفضلة للزيارة خلال فصل الصيف»، وأضاف الخاجة: «حرصنا خلال هذه الدورة على إطلاق ثلاث تجارب استثنائية مميزة للتسوق تناسب جميع الأعمار والأذواق والميزانيات، وإننا نفخر بالشراكة الحقيقية والتعاون المستمر مع شركائنا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة».

مع العطلة الأسبوعية

تنطلق عروض هذا الموسم خلال العطلة الأسبوعية، مع العروض التي ستقدم في مراكز التسوق، ومنها عرض فرقة الاستعراضات اليابانية «سابرينا»، والفرقة الإماراتية «عَبري آند باند»، وفنانة البوب الفلسطينية الأردنية رينا خوري، والمغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية نويل خرمان، وعروض فرقة الروك الأردنية «جدَل»، والمغني السوري الشامي، وغيرها كثير، وتتواصل متعة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مع مجموعة من الحفلات الموسيقية الكبرى والعروض الفنية الحية، بما في ذلك حفل فرقة ميامي ومطرف المطرف في «كوكاكولا أرينا» بتاريخ 28 يونيو، وحفل جازيات مع النجمة بانة في «دبي أوبرا» 27 يونيو، وحفل تحية تكريم للنجمة أديل على مسرح سفينة الملكة إليزابيث 2 يومي 27 و28 يونيو، وعرض «أتول خاطري» في كلية دبي، وعرض «وي كول آت باليه» على مسرح زعبيل، وحفل ختامي رائع مع الفنان عدنان سامي في كوكاكولا أرينا، وعرض «بينوي ميكستيب كوميدي» في مركز دبي التجاري العالمي يوم 29 يونيو.

«أسبوع للمطاعم»

وتعود بعض الفعاليات التي يعشقها الجمهور، ومنها أسبوع الصيف للمطاعم في دبي، الذي ينطلق في الرابع من يوليو ويستمر حتى 13، ليدعو سكان المدينة وزوارها للاستمتاع بقوائم طعام بأسعار مميزة على الغداء والعشاء في أكثر من 50 مطعماً شهيراً ومناسباً للعائلات، من المطاعم المفضلة في الأحياء إلى أشهر المطاعم العالمية.

وتشمل التجارب الجديدة التي تُضاف إلى مفاجآت صيف دبي هذا العام، تجربة «DSS قهوة بيتس» التي تحتفي بثقافة المقاهي النابضة بالحياة في دبي من خلال أكشاك موسمية تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

حفلات موسيقية

يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بعودة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت دبي» في مركز دبي التجاري العالمي من الرابع حتى 13 يوليو، كما تستضيف دبي هذا الصيف فرقة أدونيس اللبنانية، وتقدم عرضاً مميزاً في الثالث من يوليو في دبي أوبرا، إضافة إلى حفل المغني وكاتب الأغاني الفلبيني الشهير، تي جيه مونترد، في «كوكاكولا أرينا» 13 يوليو، وأيضاً حفل النجمة الهندية شريا غوشال في مركز دبي التجاري العالمي يوم 19 يوليو وغيرها كثير. وتتصدر فعاليات اللياقة البدنية هذا العام جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، مع مجموعة من سباقات الجري الداخلية في مراكز التسوق.

15 مليون درهم

وارتفع مجمل الجوائز التي تقدم خلال مفاجآت صيف دبي إلى 15 مليون درهم، وقال مساعد نائب الرئيس في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، لـ«الإمارات اليوم»: «يصل مجموع الجوائز التي ستوزع طوال فترة المهرجان إلى 15 مليون درهم، وهناك العديد من الجوائز العينية أو النقدية أو الذهبية»، وأضاف الأميري: «تشارك مع صيف دبي العديد من مراكز التسوق، ومنها مراكز التسوق الموجودة في المجمعات السكنية، وكان عددها 19 في العام الماضي، وقد ارتفع العدد إلى 24 هذا العام»، ولفت إلى أن شراء المتسوق بقيمة 200 درهم سيمكنه من دخول السحب على الجوائز، مشيراً إلى أنه تم وضع 10 سيارات، وسيتم السحب عليها أسبوعياً، أما الذهب والمجوهرات، فأكد أنه للسنة الثانية على التوالي ستقام حملات ترويجية وسحوبات مع المجموعة، ويتعدى عدد المشاركات في هذا العام 130 محلاً تجارياً خاصاً بالمجوهرات والذهب، وستوزع ثلاث عملات ذهبية كل أسبوع، بواقع 30 عملة طوال المهرجان، تتسم بشعار الصيف وصورة مدهش، وتزن كل قطعة 12 غراماً من الذهب، واعتبر الأميري أن الجوائز تشجع الناس على التسوق، موضحاً أن ما يهدف المهرجان إلى تقديمه هو رسم الابتسامة على وجوه الناس، مبيناً أنه سيتم تقديم جائزة كبرى في نهاية الحدث بتاريخ 31 أغسطس، تتمثل بالسحب على جائزة خمسة ملايين درهم.

فعاليات أكبر وأشمل

أكدت نائب رئيس إدارة التخطيط وتشغيل المهرجانات، سهيلة غباش، لـ«الإمارات اليوم»، أن ما يميز المهرجان في هذا العام أن المحتوى والفعاليات مختلفان عن الأعوام الماضية، كما أن الجمهور المستهدف بات أكبر، ويشتمل على مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، وأكدت غباش أن مراكز التسوق هي الوجهة الأساسية لكل العائلات، وتعد تجربة اجتماعية، ويشكل المركز وجهة للتواصل، موضحة وجود كثير من العروض على المأكولات والتجزئة والترفيه، مع الإشارة إلى إضافة الفعاليات المرتبطة بالرياضة والصحة، ومنها الركض في المولات، وتقام ساعات الصباح، وتهدف إلى جمع أكبر عدد من الناس وفي أوقات لا تشهد فيها مراكز التسوق ازدحاماً.

فعاليات «مدهش» و«دانة»

تكتمل «مفاجآت صيف دبي» بشخصيتيها المحبوبتين لدى الجميع، حيث يظهر (مدهش) و(دانة) خلال فترة «المفاجآت» في مختلف أنحاء المدينة، لإسعاد الجميع، من خلال الزيارات المدرسية، والظهور في مراكز التسوق، وكذلك أبرز المعالم السياحية، لنشر البهجة في نفوس الجميع، فيما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالديكورات المميزة، والهدايا المفاجئة، والشراكات المتميزة مع علامات تجارية مثل «داماس» و«بوند كافيه»، وأيضاً تجربة منتجات جديدة كلياً، والقيام بأنشطة تفاعلية مناسبة للعائلات طوال الموسم في «متجر مدهش».

عبدالله الأميري:

• يصل مجموع الجوائز، التي ستوزع طوال فترة المهرجان، إلى 15 مليون درهم، وهناك العديد من الجوائز العينية أو النقدية أو الذهبية.

أحمد الخاجة:

• ستكون دورة العام الجاري من «مفاجآت صيف دبي» الأفضل والأكثر تميزاً، مع تقديمها لآلاف العروض والتجارب الاستثنائية.