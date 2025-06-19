عطر روز ستار من ديور.. لمسة عطرية ساحرة تجمع بين الحنين والابتكار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - من قلب الأساطير التي شكّلت هوية دار كريستيان ديور Christian Dior، ومن عبق الزهورالمميزة والرموز المضيئة، يُولد عطر جديد، يحمل توقيعاً مميزاً من العبقري فرانسيس كركدجيان. روز ستار Rose Star أكثر من مجرد عطر؛ إنه قصيدة عطرية تحتفل بالحب الأبدي للوردة، وتتزين ببريق النجم الذي شكّل بداية حلم ديور. في هذا الموضوع، نغوص معاً في عالم هذا الابتكار الساحر الذي يجمع بين الرمز والروح، بين الحنين والابتكار.

روز ستار لقاء الوردة والنجم

عطر روز ستار Rose Star من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

في مجموعة La Collection Privée من ديور Dior، يُطلّ روز ستار Rose Star كتحفة عطرية تجسّد لقاءً رمزياً بين عنصرين خالدين في تاريخ الدار: وردة سنتيفوليا، الملكة المتوّجة التي أحبّها كريستيان ديور منذ صغره، وزرعها في حدائق أحلامه، ونجم الحظ المعدني الذي عثر عليه صدفة في شوارع باريس عام 1946، فاعتبره علامة من القدر لتأسيس داره الشهيرة.

هذا اللقاء العطري، الأول من نوعه، يعكس التوازن الساحر بين الأنوثة والرجولة، بين النعومة والقوة. عطر روز ستارRose Star ليس فقط انعكاساً لجمال الطبيعة، بل أيضاً لتاريخ شخصي مُلهم، شكّل ملامح دار ديور العريقة.

الأسطورة التي صنعت العطر

عطر روز ستار Rose Star من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

كريستيان ديور Christian Dior لم يكن مجرد مصمم أزياء، بل عاشق للطبيعة ورموزها. من مدينة غرانفيل إلى قصر لا كول نوار، ظلّ الورد رفيقه الدائم، وزهرته المفضّلة دون منازع. أما النجم، فقد أصبح رمزاً محفوراً في وجدان الدار، يزيّن تصاميمها ويُلهم إبداعاتها. هكذا، جاء العطر الجديد؛ ليجمع بين هذين الرمزين في رقصة شاعرية تُحاكي مصيراً مرصّعاً بالنجوم.

تركيبة عطريّة تنبض بالحياة

بأسلوبه المتفرّد، قام فرانسيس كركدجيان بتقطير الأسطورة في زجاجة، فصاغ توليفة متعددة الأوجه تشبه بتلات الوردة تحت ضوء النجم. يبدأ العطر بنفحة حمضية مشرقة كقشرة الليمون، ثم ينفتح على قلبٍ فاكهي نابض بالحياة؛ حيث يلتقي الليتشي والتوت والإجاص. فلفل سيتشوان يضفي لمسة حريرية غنية، قبل أن تحتضن الوردة الحسية الحواس بملمس مخملي شبه مسكي. أما الخاتمة، فحسية دافئة بعسلها المتوهّج، تترك أثراً لا يُنسى.

عطرٌ للروح قبل الجسد

عطر روز ستار Rose Star من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

روز ستار Rose Star ليس مجرد عطر يُرشّ، بل تجربة حسية وروحية. هو تكريم لجمال الورد وقدر النجم. هو انعكاس لشغف ديور Dior الأول، ولرؤية كركدجيان الحداثية التي تمزج بين الماضي والحاضر. وبين رائحة الذكرى ولمسة الحظ، يُولد عطر يُخاطب الوجدان ويُرافق الحالمين.

في كل زجاجة من روز ستار Rose Star، تختبئ أسطورة. وردة لا تذبل، ونجم لا يخفت. إنه عطر لمنْ تبحث عن الجمال في التفاصيل، وعن القصص في كل نفحة. وبين عبق الزهور وبريق القدر، يظل هذا العطر شهادة حيّة على عبقرية ديور وروح الابتكار المتجددة في La Collection Privée.