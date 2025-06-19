الامارات | النظام الغذائي المتوسطي يخفف من أعراض القولون العصبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت دراسة تجريبية حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميشيغان أن النظام الغذائي المتوسطي قد يخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي، ما يفتح الباب أمام خيارات غذائية أقل تقييدًا وأكثر استدامة للمرضى.

وشارك في الدراسة التي نشرها موقع "ساينس ديلي" مرضى تم تشخيصهم إما بمتلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإسهال (IBS-D) أو المتلازمة المختلطة (IBS-M)، وتم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى اتبعت النظام الغذائي المتوسطي، والثانية اتبعت نظامًا منخفض الفودماب، وهو نظام غذائي صارم يقلل من بعض أنواع الكربوهيدرات القابلة للتخمير.

وأظهرت النتائج أن 73% من مرضى المجموعة المتوسطية تحسنت لديهم الأعراض، مقابل 81.8% في مجموعة الفودماب، وفقًا لمعيار انخفاض شدة آلام البطن بنسبة 30% خلال أربعة أسابيع. ورغم أن نتائج النظام منخفض الفودماب كانت أفضل، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن صعوبته وتكلفته وقيوده الغذائية قد لا تكون مناسبة لجميع المرضى.

وأوضح الدكتور براشانت سينغ، مؤلف الدراسة وأخصائي الجهاز الهضمي، أن النظام المتوسطي يوفر بديلاً واعدًا لا يتطلب إقصاء مجموعات غذائية كاملة. وأكد الدكتور ويليام تشي، الرئيس المنتخب للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن الدراسة تُضيف إلى الأدلة المتزايدة على فاعلية النظام المتوسطي كخيار علاجي معتمد.

ومع أن عدد المشاركين كان محدودًا (20 مريضًا فقط)، إلا أن النتائج شجعت الفريق البحثي على المطالبة بتجارب أوسع لدراسة تأثير هذا النظام الغذائي على المدى الطويل، ومقارنته بالأنظمة الغذائية العلاجية الأخرى.