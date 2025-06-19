الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «دراغون»

حقق فيلم «دراغون»، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، انطلاقة قوية، إذ بلغت إيراداته 83.7 مليون دولار، متصدّراً بذلك شباك التذاكر في الولايات المتحدة، وفق شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

83.7 مليون دولار

2 «ليلو آند ستيتش»

تراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «ليلو آند ستيتش»، وهو صيغة بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة عام 2002.

ويتناول الفيلم اللقاء بين طفلة يتيمة وكائن فضائي، وحقق الفيلم 15.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع.

15.5 مليون دولار

3 «ماتيرياليستس»

في المرتبة الثالثة حل فيلم «ماتيرياليستس»، محققاً 12 مليون دولار، في أول عطلة أسبوع له في صالات السينما. ويتولى بطولة هذا العمل داكوتا جونسون وبيدرو باسكال وكريس إيفانز.

12 مليون دولار

4 «ميشن: إمباسيبل»

تراجع إلى المركز الرابع الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» الذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بـ10.3 ملايين دولار في رابع أسبوع له.

10.3 ملايين دولار

5 «باليرينا»

حلّ خامساً فيلم من عالم جون ويك هو «باليرينا»، الذي تؤدي فيه آنا دي أرماس دور راقصة تتحول إلى قاتلة مأجورة، وتشاركها فيه البطولة أنجليكا هيوستن، مع مشاركة قصيرة لكيانو ريفز، وحقق الفيلم 9.4 ملايين دولار في ثاني أسبوع له.

9٫4 ملايين دولار