الامارات | «السقوط غير المتعمد» يقتل المزيد من البالغين في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص تقرير اتحادي أميركي جديد، نُشر أمس، إلى تزايد أعداد البالغين الذين يلقون حتفهم بسبب السقوط غير المتعمد، حيث يمثل أصحاب البشرة البيضاء معظم حالات الوفاة الناجمة عن هذا السبب.

وجاء في تقرير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه في الفترة من 2003 إلى 2023، ارتفع معدل الوفاة بسبب السقوط بأكثر من 70% بين من تراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، وارتفعت النسبة إلى أكثر من 75% بين من تراوح أعمارهم بين 75 و84 عاماً، وارتفعت بأكثر من الضعف بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 85 عاماً.

وقال الباحث بجامعة ميتشغان، جيوفري هوفمان، إن «السقوط لايزال يمثل مشكلة صحية عامة تستحق الاهتمام بها».

ولقي أكثر من 41 ألف أميركي في عُمر التقاعد حتفهم بسبب السقوط خلال عام 2023، وهذا يشير إلى أن حالات السقوط مثلت حالة وفاة من بين كل 56 حالة بين الأميركيين الأكبر سناً خلال هذا العام.