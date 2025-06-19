الامارات | عالم الديناصورات يعود من جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الممثلون جوناثان بيلي، وسكارليت جوهانسون، وروبرت فريند، وماهرشالا علي، على السجادة الحمراء خلال العرض العالمي الأول العالمي لفيلم «Jurassic World Rebirth» في العاصمة البريطانية لندن، وتدور أحداث القصة بعد خمس سنوات من أحداث فيلم «جوراسيك وورلد: دومينينس».

وتقدم سكارليت جوهانسون، خلال أحداث الفيلم، شخصية خبيرة العمليات السرية الماهرة زورا بينيت، التي تم التعاقد معها لقيادة فريق ماهر في مهمة سرية للغاية لتأمين المواد الجينية من أضخم ثلاثة ديناصورات في العالم.