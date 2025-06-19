الامارات | «صيف صندوق الوطن» يعزز اللغة العربية وقيم الإبداع والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، خطة برنامج «صيف صندوق الوطن لعام 2025»، التي تنطلق في السابع من يوليو، على مدى أربعة أسابيع، في أكثر من 54 مدرسة حكومية وخاصة بكل إمارات الدولة، إضافة إلى مشاركة كثيفة من المراكز الثقافية والشبابية على مستوى الدولة في هذا البرنامج، الذي يركز هذا العام من خلال أنشطته المتنوعة على دعم وتعزيز اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن، وأحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار، وتشجيع المواهب، وتعزيز القيم والتراث الإماراتي في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال أنشطة متكاملة تجمع بين الترفيه والإبداع والرياضة والثقافة والتراث، وتم فتح باب التسجيل أمام كل أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه البرامج، بداية من اليوم، عبر الموقع الرسمي لصندوق الوطن على شبكة الإنترنت أو من خلال المدارس المشاركة في البرنامج.

وأكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن برنامج «صيف صندوق الوطن» يركز على أربعة محاور هي «إماراتي وأفتخر»، و«قيمنا من نور الإسلام» و«لغة القرآن» و«وطني إيماني ويقيني»، وتضم أنشطة البرنامج نحو 126 نشاطاً مختلفاً تتعلق بالهوية الوطنية وعناصرها ولاسيما «اللغة العربية لغة القرآن»، و48 نشاطاً ترفيهياً، و25 نشاطاً يتعلق بالحرف التقليدية، أما المدارس المشاركة فتستضيف 120 من أدباء وفناني وكتاب الإمارات على مدى أيام البرنامج الصيفي لصندوق الوطن.

• 126 نشاطاً متعلقاً بالهوية الوطنية.

• 120 أديباً وفناناً مشاركاً في الفعاليات.

• 48 نشاطاً ترفيهياً للمشاركين.

• 25 نشاطاً يتعلق بالحرف التقليدية.