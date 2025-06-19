الامارات | رحلة الفخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جيل إلى جيل، تواصل المرأة الإماراتية تثبيت مكانتها البارزة في مختلف ميادين الحياة، في رحلة مضيئة من الشراكة في التميّز والعطاء والتنمية، وها هي هذه الشابة تسير بثقة أمام نظرات أمهات وجدات مضيئات بألوان زاهية، بريشة الفنانة إيمان الراشدي، سيدات عشن الصعاب والتحديات الأولى، ومهدن الطريق.. إنها رحلة الفخر من جيل إلى جيل.