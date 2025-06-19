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الامارات | تمديد استقبال مشاركات «الدراسات اللغوية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | تمديد استقبال مشاركات «الدراسات اللغوية» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد استقبال مشاركات «الدراسات اللغوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، حتى يوم 31 يوليو المقبل، وتأتي الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار، في إطار جهود المجمع لتعزيز البحث العلمي في مجالي اللغويات والمعجميات.

وتركز الجائزة في دورتها الحالية على محورين دقيقين في التخصص: الأول بعنوان «الدراسات اللسانية النصية»، أما الثاني فيتمحور حول «المعاجم المؤلفة في مصطلحات علوم اللغة العربية».

ويشترط للترشح أن يكون العمل كتاباً منشوراً بعد تاريخ الأول من يناير 2017، ويحمل رقماً دولياً موحداً (ISBN)، ولم يحصل على جوائز مماثلة سابقاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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