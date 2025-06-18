صيحات مكياج قوي من وحي إلهام الفضالة في يوم ميلادها..فخامة ورقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:19 صباحاً - تحتفل النجمة إلهام الفضالة يوم 18 يونيو من كل عام بذكرى ميلادها، وهي تعد من أبرز نجمات الدراما الكويتية، حيث حققت نجاحات كبيرة في أدوارها التمثيلية البطولية، وهي إلى جانب ذلك تعد أيقونة في عالم الموضة والجمال وملهمة للكثير من السيدات الخليجيات المواكبات لعالم الجمال وما يتبعه من صيحات مكياج وتسريحات شعر.

لإلهام الفضالة لديها خط خاص بها في إطلالاتها الجمالية، حيث تعشق المكياج القوي البارز لجمال عينيها بألوان ظلال العيون المنوعة والداكنة أو البراقة وطبقات الماسكرا الكثيفة مع الكحل الأسود والأيلاينر المحدد لرسمة العين، كما تفضل في أغلب صيحاتها الجمالية مكياج البشرة المخملي الذي يوحد لون بشرتها ويتناسب مع جمالها الشرقي، أما ألوان أحمر الشفاه التي تفضلها فهي منوعة وأغلبها غلوسي ومحددة بالكونتور، حيث تتنوع بين الزهري والترابي أو الأحمر البارز وغيرها من الألوان المشعة أنوثة وقوة.

كل ذلك يعبّر عن شخصية إلهام الفضالة القوية والساحرة التي تجمع بين الأنوثة والجرأة في صيحات مكياجها، وتناسب المرأة الخليجية في الوقت نفسه صاحبة الذوق الفخم والراقي.

ولمناسبة يوم ميلادها، إليك باقة صيحات مكياج قوي من وحي إلهام الفضالة في يوم ميلادها، عنوانها الفخامة والرقي.

مكياج سموكي ترابي مات بلمسات فخمة

https://www.instagram.com/p/DJHLjeVsPOm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJHLjeVsPOm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJHLjeVsPOm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمحبات المكياج السموكي الممزوج مع الألوان الترابية، يمكن اختيار هذه الصيحة الفخمة على طريقة إلهام الفضالة التي تألقت بها في واحدة من أجمل إطلالاتها بأنامل خبيرة المكياج والتجميل خلود الشمري، وطبقت المكياج السموكي الترابي بلمسات فخمة وراقية أبرزت من خلالها ذوقها اللافت، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون السموكي القوية عند طرف العين الخارجي والظلال الترابية في الجزء الداخلي للعين مع الكحل الأسود والأيلاينر المحدد لرسمة العين بأسلوب مسحوب، كما اختارت مكياج البشرة المخملي والموحد جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي المات على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات والمحدد بالكونتور الكراميلي.

صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر القوي

View this post on Instagram A post shared by Elham Alfadalah إلهام الفضالة (@elhamalfadalah)

وبإطلالة جمالية أخرى لها بمكياج قوي وبارز، تألقت إلهام الفضالة في يوم الحب بمكياج كلاسيكي بارز وقوي، طبقت فيه الأيلاينر المجنح والمحدد لرسمة العين مع الظلال الوردية البراقة فوق جفن العين المتحرك وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مع مكياجها هذا الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأصقلته بالبلاش الوردي على أعلى الخدين، وزاد من جمال مكياجها أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ والقوي مع طبقات الغلوس التي أبرزت شفتيها الممتلئتين.

إليك أيضاً مكياج عيون خليجي ليوم التأسيس السعودي 2025 من وحي النجمات السعوديات

مكياج أخضر بنغمات براقة فخمة

https://www.instagram.com/p/C3qPsqWMHoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3qPsqWMHoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3qPsqWMHoJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن أجمل صيحات المكياج القوي التي اعتمدتها إلهام الفضالة، المكياج الأخضر البراق الذي تألقت به في أحد مشاهد مسلسلها " بعد غيابك عني"، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون الخضراء البراقة التي غمرت كامل الجفن المتحرك للعين مع الظلال الزيتية الداكنة عند الطرف الخارجي للعين والكحل الأسود في قلبها إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة والبارزة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة المخملي الموحد مع البلاش الترابي المضيء على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات والمحدد بالكونتور الكراميلي.

مكياج بنفسجي فخم بظلال لامعة

https://www.instagram.com/p/C_5qF2usvLm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_5qF2usvLm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_5qF2usvLm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وتألقت إلهام الفضالة في إحدى إطلالاتها بالعباية الخليجية التي نسقت معها مكياجاً بنفسجياً فخماً بلمسات لامعة طبقت فيه ظلال العيون البنفسجية اللامعة والبارزة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي، كما اختارت مكياج البشرة المخملي والموحد على بشرتها الناعمة مع البلاش الزهري البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه البنفسجي القوي والفخم.

تابعي أيضاً أحلام في يوم ميلادها.. صيحات جمالية متفرّدة تطغى عليها الفخامة والجرأة

مكياج خليجي زهري بلمسات قوية

https://www.instagram.com/p/C5L2lEPMkv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5L2lEPMkv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5L2lEPMkv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي إحدى دعوات العشاء التي حضرتها، تألقت إلهام الفضالة بصيحة المكياج الخليجي الزهري الصارخ بلمساته البراقة والقوية، حيث غمرت الجفن العلوي من عينيها بالظلال الزهرية البراقة والبارزة وطبقت الظلال السموكي المسحوبة إلى خارج العين، واختارت الكحل الأسود البارز والقوي في قلب العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا القوية على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة القوي والبارز بلمساته البراقة مع البلاش الزهري المضيء لتفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي البارز.