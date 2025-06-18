أحلام في ذكرى زواجها تلهمك صيحات جمالية شرقية بلمسات عصرية جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:19 صباحاً - تحتفل النجمة أحلام بذكرى زواجها من لاعب الرالي مبارك الهاجري يوم 18 من يونيه من كل عام. وتُعَدُّ أحلام واحدة من أبرز النجمات العربيات اللواتي يخطفن الأنظار بإطلالاتهن الجمالية التي تأسر القلوب بفخامتها وأناقتها من أساليب مكياج وتسريحات شعر، حيث تلهم الكثير من السيدات صاحبات الذوق الشرقي الفخم، بخاصة برسمات العيون التي تعتمدها وتسريحات الشعر المنوعة.

تركز أحلام على مكياج العيون القوي، سواء كان ذلك باستخدام الألوان الغامقة مثل الأسود أو السموكي أو الألوان المشرقة. وتظهر الرموش الطويلة واللافتة بوصفها جزءاً أساسياً من إطلالاتها. وتختار مكياج البشرة المخملي والبرونزي المناسب على لون بشرتها، كما تحب تجربة ألوان أحمر الشفاه المختلفة، بدءاً من الألوان الوردية المشرقة وصولاً إلى الألوان الداكنة.

أما تسريحات شعر أحلام؛ فهي متنوعة على الرغم من ميلها الكبير إلى تسريحة الشعر الويفي المنسدل، سواء كانت تسريحات بسيطة كالمموجة أو تسريحات أكثر تعقيداً مثل تسريحات الشعر المنسدل مع إضافة لمسات فخمة مثل المجوهرات أو الأكسسوارات.

وغالباً ما تظهر أحلام بلمسات جمالية شرقية في إطلالاتها، مثل استخدام الكحل الأسود، أو تزيين الشعر بقطع مجوهرات أو أكسسوارات على الطراز الشرقي. باختصار، تعتمد أحلام على مجموعة متنوعة من الصيحات الجمالية التي تعكس ذوقها الفريد وتتميز بالإبداع في إطلالاتها.

ولمناسبة ذكرى زواجها الـ22، نرصد لك أجمل الصيحات الجمالية من النجمة أحلام.

مكياج زهري بلمسات براقة مع تسريحة الريترو

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، تألقت النجمة أحلام بفستان زهري ضيق براق نسقت معه مكياجاً زهرياً ارتكز على ظلال العيون الزهرية التي غمرت الجفن العلوي للعين بلمساتها البراقة مع القليل من الظلال السموكي عند طرف الجفن العلوي والكحل الأسود في قلب العين مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد والمخملي جنباً إلى جنب مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي المحدد بالكونتور، كذلك اختارت تسريحة الشعر الريترو المفرود على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج سموكي هادئ مع تسريحة الشعر الكيرلي

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وبإطلالة عصرية لافتة وجذابة، اختارت النجمة أحلام صيحة المكياج السموكي بنغمات هادئة طبقت من خلالها ظلال العيون السموكي المجنحة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت الفاونديشن الناعم والموحد مع البلاش الزهري الخفيف على أعلى الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات على الشفاه، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الكيرلي المنفوش بالفرق الوسطي للغرة وقصة الشعر الكاريه.

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مكياج ترابي مموج مع تسريحة الشعر المجعد

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وفي إحدى حلقات برنامج "سعودي أيدول" تألقت أحلام بفستان ذهبي مطرز نسقت معه مكياجاً ترابياً مموجاً اختارت فيه ظلال العيون الترابية التي أدمجتها بخط الأيلاينر الأزرق الغرافيكي والأسود المسحوب فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية وموحدة بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الناعم، كما اعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر المجعد الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج غرافيكي مع تسريحة الشعر الويفي

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ومن أجمل صيحاتها الجمالية العصرية التي تألقت بها أحلام، صيحة المكياج الغرافيكي بالظلال السموكي وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد والبلاش الترابي المات على أعلى الخدين وأحمر الشفاه البنفسجي المات، كما اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي بقصة الكاريه والفرق الجانبي للغرة.

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مكياج أسود مات مسحوب مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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ويليق المكياج الأسود المات على جمال النجمة أحلام الشرقي، حيث تألقت به في إحدى إطلالاتها، وطبقت ظلال العيون الترابية مع الظلال السوداء المات المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المجنح والكحل الأسود البارز في قلب العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة المخملي الموحد مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الطبيعي، كما اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.