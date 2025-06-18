الامارات | "سبيس إكس" تطلق 26 قمرا صناعيا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" 26 قمرا صناعيا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ لقوات الفضاء بولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.

وأضافت أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، حيث هبط على متن طائرة بدون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الهادي.

يشار إلى أن "سبيس إكس" أطلقت مؤخرا 23 قمرا صناعيا من الطراز نفسه إلى الفضاء حملهم الصاروخ "فالكون 9" منطلقا من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في فلوريدا الأميركية.

وتعد شبكة "ستارلينك" أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليا ما يقرب من 7760 قمرا صناعيا.