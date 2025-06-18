الامارات | «هاري بوتر» يحطّ رحاله في أبوظبي 25 يوليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف العاصمة أبوظبي الجولة العالمية لـ«معرض هاري بوتر» الذي يحطّ رحاله، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، في العاصمة أبوظبي، حيث يُفتتح في منارة السعديات بجزيرة السعديات يوم 25 يوليو المقبل.

ويأخذ المعرض الزوّار بجولة متكاملة في الكواليس، ويحتفي بأشهر اللحظات والشخصيات والأماكن، والوحوش التي ظهرت في أفلام «هاري بوتر» و«الوحوش المذهلة»، إلى جانب عجائب العالم الموسّع لـ«هاري بوتر»، بما في ذلك الأزياء الأصلية والمقتنيات والصور البصرية من مسرحية «هاري بوتر والطفل الملعون» الحائزة جائزة «توني»، ويحظى الزوّار بفرصة استكشاف بيئات غامرة مصمّمة بعناية لتُجسّد العديد من اللحظات التي لا تُنسى.