الامارات | معرض توثيقي لجائزة العويس للإبداع.. 33 عاماً من التميز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، المعرض التوثيقي للأعمال الفائزة في جائزة العويس للإبداع «1990 – 2023»، بحضور رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، ونائب الرئيس، علي عبيد الهاملي، والمدير الإداري، د. صلاح القاسم، والمدير المالي، جمال الخياط، ورئيس لجنة الجوائز والمسابقات، رشاد بوخش، ونخبة من الفنانين والكتّاب والمهتمين.

وضم المعرض 90 لوحة تشكيلية للفائزين، و77 لوحة خطية، و63 صورة ضوئية لنخبة من الفنانين، و20 قطعة نحتية تتميز بالدقة والجمال والإبداع من بينها للفنانين، إضافة إلى 21 لوحة إنفوغراف لباقة من الفنانين.

كما ضم المعرض جميع الأبحاث والإصدارات الأدبية والكتب الفائزة خلال 33 عاماً من عمر الجائزة، والابتكارات العلمية المتميزة التي شهدت جولات عدة محلية وإقليمية ودولية مع نادي الإمارات العلمي.

وصحب المعرض محاضرة توثيقية لمسيرة الجائزة قدمها بلال البدور، ذاكراً أن عام 2025 اعتمدته «اليونيسكو» للاحتفال بمئوية سلطان العويس، وهي «مناسبة مهمة نحتفل بها في ندوة الثقافة والعلوم عرفاناً بدور الراحل الكبير، بعد أن سعت لاعتمادها دولياً مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، والشكر موصول لهما على هذا العمل الجاد والمميز».

وأضاف البدور أن احتفال الندوة بهذه المناسبة يتم عبر فعاليات عدة، منها هذه الفعالية التوثيقية لجائزة العويس للإبداع التي تأسست عام 1990، بتبرع سخي من المرحوم سلطان بن علي العويس، بغية تشجيع الباحثين والدارسين الإماراتيين على توجيه أبحاثهم وجهودهم الإبداعية لما يخدم قضايا التنمية من خلال الدراسة والتحليل والاستشراف، وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والفكري والأدبي والفني.

وأكد البدور أن المسابقة العامة خصصت لأبناء الإمارات في جميع صنوف المعرفة البشرية، وفاز فيها على مدار سنوات الجائزة 151 بحثاً، ومسابقة البحوث للمقيمين فاز فيها 93 بحثاً ما بين الدراسات الإنسانية والتطبيقية.

وأضيفت مسابقة الابتكار العلمي وفاز فيها 45 ابتكاراً ومنها ابتكارات للشباب، وأفضل كتاب لأبناء الإمارات، وأفضل كتاب لأبناء الإمارات عن الإمارات، وأفضل كتاب عن الإمارات لغير أبناء الإمارات، كما خُصص ضمن الجائزة فرع لأعمال الشباب الفنية والإبداعية والعلمية والبحثية تشجيعاً ودعماً لهم.

وأفردت أفرع للمسابقات الفنية (رسم – حروفيات – تصوير – نحت – انفوغراف – موسيقى)، كما كرمت الجائزة 28 شخصية ثقافية من دولة الإمارات كان لها إسهام كبير ومؤثر في دعم وتعزيز الحياة الثقافية بمختلف مجالاتها وألوانها وأشكالها، إضافة إلى تكريم 29 شخصية من الإماراتيين والمقيمين ممن قدموا خدمات ثقافية جليلة تقديراً لجهودها وإسهاماتها.