الامارات | اختتام مسابقة السرد الإماراتي بمشاركة 40 ألف طالب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسسة الدار للتعليم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، الدورة الخامسة من مسابقة الكتابة الإبداعية تحت عنوان «السرد الإماراتي»، في إطار جهودها المستمرة لدعم الهوية الوطنية وصون التراث الثقافي.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء الدولة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة نحو 170 مدرسة، وشارك فيها نحو 40 ألف طالب وطالبة، وقدّم الطلبة مشاركات تناولت موضوعات مستوحاة من التراث المادي والمعنوي، وقيم التسامح، وروح المواطنة الصالحة، إلى جانب موضوعات أخرى تجسّد روح الاتحاد ومستقبل الدولة.

وضمّت لجنة التحكيم نخبة من الكتّاب والمهتمين بالشأن الثقافي، من بينهم الدكتور عبدالله الشرهان، والكاتبة عفراء البنا، والكاتبة عبير حامد، والكاتب سعيد البادي، والكاتب أمين القضاة، إلى جانب ممثلين عن دائرة الثقافة والسياحة، حيث تم اختيار الأعمال بناءً على معايير الإبداع، والأهمية الثقافية، وإتقان اللغة.

وتم خلال الحفل تكريم 35 فائزاً، ونُشرت قصصهم ككتب منفصلة، كل منها يحمل رقم تسجيل دولياً (ISBN)، ما يُعد إنجازاً أكاديمياً مهماً للطلبة، ومنذ انطلاق المسابقة، تجاوز عدد الإصدارات المطبوعة 150 إصداراً.

وأضافت هذه الدورة بُعداً ثقافياً مميزاً من خلال أوبريت درامي مقتبس من قصة «نخلة جدي»، للطالبة سارة محمد المحيربي، وقدّمه أكثر من 200 طالب وطالبة من مدرسة مبارك بن محمد، متضمناً مشاهد تعكس التقاليد والقيم الإماراتية مثل «روح الاتحاد» والرقص الوطني على أنغام أغنية «الله يا دار زايد»، كما استمتع الضيوف بتجربة القهوة العربية الأصيلة التي نظّمها «فنجان العرب» احتفاءً بكرم الضيافة الإماراتي.

يُذكر أنه في عام 2024، حازت مؤسسة الدار للتعليم جائزة محمد بن راشد للغة العربية.