كيف تحمين شعرك المصبوغ من الجفاف في الصيف؟ إليكِ روتين متكامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - لا تقتصر أضرار الصيف على البشرة وحدها، بل تمتد لتطال الشعر أيضاً، وتحديداً الشعر المصبوغ الذي يُعدّ أكثر حساسية وتأثّراً بالعوامل الخارجية. فمع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التعرّض لأشعة الشمس، يفقد الشعر المصبوغ رطوبته الطبيعية بسرعة، ما يؤدي إلى جفافه، وتقصّفه، وبهتان لونه تدريجياً. كما تسهم الرطوبة المرتفعة، ومياه البحر والكلور في المسابح في تفاقم هذه المشكلات، فتفقد خصلات الشعر حيويّتها ولمعانها، ويصبح الحفاظ على لون الشعر المصبوغ تحدّياً حقيقياً في الموسم الحار. ولأن العناية بالشعر المصبوغ خلال فصل الصيف تعدّ ضرورة جمالية لا غنى عنها، لا بدّ من اتباع روتين يومي يتضمّن خطوات مدروسة ومنتجات مخصّصة، تحمي اللون وتحافظ على ترطيب الشعر من العمق.

في هذا الإطار، "الخليج 365" تقدم لك، روتيناً متكاملاً لحماية شعرك المصبوغ من الجفاف في الصيف، إلى جانب بعض العادات البسيطة التي تُحدث فرقاً كبيراً في مظهر شعرك وجودته.

استخدمي شامبو خاصاً بالشعر المصبوغ

امرأة تضع زيتاً للشعر المصبوغ

الشعر المصبوغ، يتطلب عناية خاصة، تبدأ من أبسط الخطوات: اختيار الشامبو المناسب. فبعد عملية التلوين، تصبح بنية الشعرة أكثر هشاشة ومساميّة، ما يجعلها تفقد لونها وترطيبها بسرعة عند استخدام تركيبات قاسية تحتوي على الكبريتات أو المواد القاسية. لذلك، يفضل استعمال شامبو مخصّص للشعر المصبوغ، بتركيبة خالية من الكبريتات والسيليكون، ومعزّز بمكوّنات تحافظ على ثبات اللون، وتمنح الشعر ترطيباً ناعماً من دون إثقاله. الشامبو المثالي يجب أن ينظّف بلطف، ويمنع تلاشي اللون، ويعزّز لمعان الخصلات من الجذور حتى الأطراف.

اختاري التركيبات الغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين "ج" E، ومستخلصات النباتات كالورد الدمشقي أو الشاي الأخضر، نظراً لقدرتها على حماية ألياف الشعر من الجفاف والأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والحرارة.

انتبهي إلى درجة حرارة الماء عند غسل شعرك المصبوغ: فالماء الفاتر أو البارد هو الخيار الأفضل لتثبيت اللون وإغلاق المسام.

اغسلي شعرك المصبوغ مرتين إلى ثلاث مرات فقط في الأسبوع.

استخدمي بين الغسلات شامبو جافاً للحفاظ على الانتعاش من دون تعريض شعركِ للجفاف.

طبقي بلسماً مرطّباً بعد غسل الشعر المصبوغ

البلسم، خطوة لا غنى عنها؛ إذ يغلّف الشعرة ويحميها من الجفاف، كما يمنحها ملمساً ناعماً، ويحدّ من تشابكها بعد الاستحمام. بعد كل غسلة بالشامبو، يصبح الشعر المصبوغ أكثر عُرضة للتشابك والجفاف، لا سيّما عند الأطراف. وهنا يأتي دور البلسم المرطّب، الذي لا يُعتبر خطوة إضافية، بل ضرورة لحماية الخصلات وتغليفها بطبقة تمنع فقدان الرطوبة وتحافظ على لمعان اللون.

اختاري بلسماً مخصّصاً للشعر المصبوغ، يحتوي على زيوت طبيعية مغذّية مثل زيت الجوجوبا أو زيت المارولا، إلى جانب بروتينات نباتية تحسّن من مرونة الشعر وتحميه من التقصّف.

بعد شطف شعرك جيداً، وزّعي البلسم بلطف على الأطراف.

انتظري لبضع دقائق، قبل شطفه بالماء، ما يمنحك نتيجة ملموسة من أول استخدام.

تجنبي تطبيق البلسم على الجذور، وركّزي فقط على الأطراف؛ لتفادي إثقال الشعر أو التسبّب بزيادة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس.

دلّلي شعرك بقناع مغذٍّ مرتين أسبوعياً

امرأة بشعر أشقر جذاب

يتعرّض الشعر المصبوغ في فصل الصيف، لاعتداءات يومية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والعرق، والمياه المالحة والكلور. كلّها تسرّع من تلف الشعرة وتلاشي اللون. لذلك، لا تهملي تطبيق قناع مغذٍّ مرّتين أسبوعياً؛ لتعويض ما خسره الشعر من ترطيب، ويعيد إليه حيويته.

اختاري ماسكات تحتوي على زيت الأرغان، أو زبدة الشيا، أو الكيراتين النباتي، لما لها من قدرة فائقة على اختراق الشعرة من الداخل وتغذيتها بعمق.

طبقي الماسك على شعر شبه رطب، ولفيه بمنشفة دافئة.

انتظري لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً.

للحصول على نتيجة مثالية، استخدمي مشطاً واسع الأسنان؛ لتوزيع الماسك بالتساوي على كامل الشعر، ما يعزّز من امتصاص المكوّنات الفعالة.

استخدمي سيروماً مغذياً لتثبيت اللمعان وحماية الأطراف

الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية يومية ناعمة ومستمرة. بعد غسل شعرك أو حتى في الأيام العادية، طبّقي كمية صغيرة من السيروم أو الزيت الخفيف على الأطراف، مثل زيت الأرغان المغربي، والذي يُعرف بزيت "الذهب السائل"، كونه غنيّاً بالأحماض الدهنية وفيتامين "ج" E، يرطّب الشعر من دون أن يترك ملمساً دهنياً. هذا الزيت مثالي للشعر المصبوغ؛ لأنه يعيد الحيوية للخصلات، ويمنع تلاشي اللون بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. وأيضاً، يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو، أو زيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند.

قبل الخروج من المنزل، طبّقي سيروماً خفيفاً بتركيبة واقية من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

دلكي القليل من السيروم بين يديك، لتدفئته قبل توزيعه على شعرك المصبوغ.

ركّزي على المناطق الأكثر جفافاً، وخصوصاً أطراف الشعر المصبوغ.

سيهمك التعرف إلى طرق اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك واحتياجاته

نصائح لمنع تلاشي لون الشعر

امرأة تتمتع بشعر مصبوغ صحي ولامع

لا تهملي ارتداء قبعة واسعة أو استخدام رذاذ واقٍ من الأشعة فوق البنفسجية مخصص للشعر. لتثبيت اللون وحمايته من البهتان، استخدمي رذاذاً واقياً من الأشعة فوق البنفسجية قبل التعرّض للشمس أو السباحة. الحرارة المفرطة تؤدي إلى تكسر الشعر وسرعة تلاشي اللون؛ لذا ا قلّلي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية في الصيف، واستبدليها بتسريحات طبيعية، تبرز لون الشعر وتحافظ على صحّته في الوقت نفسه. قصّي أطراف الشعر المصبوغ بشكل دوري كل 6 إلى 8 أسابيع، للحفاظ على مظهر صحي ومتجدّد للخصلات. فمع التلوين المتكرّر والتعرّض للعوامل الخارجية مثل الشمس والحرارة، تصبح الأطراف عُرضة للتقصف والجفاف، ما يُفقد الشعر حيويّته ويجعله يبدو باهتاً ومجهداً. اختاري توقيت قصّ الأطراف بعد جلسة العناية العميقة أو الماسك المغذّي؛ لتحصلي على نتائج مضاعفة وشعر ينبض بالصحة من الجذور حتى الأطراف.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.