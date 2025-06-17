أخطاء شائعة عند اختيار أحمر الشفاه للبشرة السمراء والفاتحة.. تجنبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مساءً - قد لا تدرك كثيرات مدى تأثير لون أحمر الشفاه على ملامح وجههن، حتى يقعن في فخّ اختيار اللون الخطأ. فأحمر الشفاه ليس مجرد لمسة جمالية تُضاف إلى الإطلالة، بل هو تفصيلة دقيقة قادرة على تعزيز إشراقة البشرة أو إطفائها بالكامل. سواء كنتِ صاحبة بشرة سمراء دافئة تنبض بالحيوية، أو بشرة فاتحة ناعمة تنعكس عليها الألوان بوضوح، فإن اختيار الدرجة المناسبة من لون أحمر الشفاه يُحدث فرقاً حقيقياً في توازن المكياج وجاذبية الوجه. السرّ لا يكمن فقط في الذوق، بل في فهم ما يُناسب درجة بشرتك.

في هذا السياق، تكشف لكِ "الخليج 365" أبرز الأخطاء الشائعة التي ترتكبها النساء عند اختيار أحمر الشفاه للبشرة السمراء والفاتحة، لتساعدك في تجنّبها، وتمنحكِ إطلالة متناغمة ومشرقة.

من اعتماد درجات لا تليق بتدرّج بشرتك، إلى تجاهل قاعدة التناغم بين الأندرتون ولون أحمر الشفاه، نقدّم لك نصائح دقيقة لتطبيق اللون المناسب الذي يُبرز جمال شفتيك.

1. تجاهل الدرجة اللونية تحت البشرة

من عرض لاكوست Lacoste - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من أكثر الأخطاء شيوعاً التي ترتكبها الكثيرات عند اختيار لون أحمر الشفاه، هي عدم مراعاة "الأندرتون" (الدرجة اللونية تحت البشرة) الخاص ببشرتهن، سواء كانت باردة، أو دافئة أو محايدة. قبل اختيار أي لون، راقبي لون عروقك عند المعصم. إذا كانت خضراء، فالدرجة اللونية لبشرتك هي دافئة، وإذا كانت زرقاء فهي باردة، وإذا احتارت عيناك بينهما؛ فهذا يعني أنها محايدة.

البشرة السمراء بطبيعتها دافئة، وجذّابة، وتنبض بالحيوية، ما يجعلها مناسبة لتدرّجات أحمر الشفاه الغنية والعميقة. لكن، اختيار الدرجة الصحيحة لا يعتمد فقط على الجرأة، بل على الانسجام مع الأندرتون الذي يميّز هذا النوع من البشرة. من الألوان التي تليق بالبشرة السمراء وتزيدها إشراقاً:

الأحمر الكرزي والعنابي لإطلالة جريئة وفاخرة.

البرتقالي الخافت والمرجاني الدافئ لإبراز دفء البشرة.

النيود المائل للبني أو المشمشي، وليس البيج الفاتح، لتأثير طبيعي وأنيق.

البني الشوكولا بدرجاته الدافئة، فهو يضفي طابعاً أنثوياً جذاباً ويليق جداً بالسمراء في المناسبات.

ألوان أحمر شفاه لا ينصح بها للبشرة السمراء

أحمر الشفاه الوردي الفاتح الباهت، إذ يخلق تبايناً مزعجاً ويجعل الشفاه تبدو باهتة.

النيود الرمادي أو البيج الفاتح جداً، حيث يُطفئ الملامح ويشوّه توازن المكياج.

البنفسجي المائل للرمادي أو الأزرق، فهو يتنافر مع دفء بشرتك ويمنحك مظهراً بارداً ومنفّراً.

نصيحة: جرّبي اللون على شفتيك مباشرة، وليس على ظهر يدك؛ لأن التأثير يختلف تماماً. فاللون المناسب لا يجمّل شفاهك فقط، بل يُكمل إشراقة وجهك بالكامل.

البشرة الفاتحة

أما بالنسبة لصاحبات البشرة الفاتحة، فهنّ يتمتعن ببشرة ناعمة شفّافة تنعكس عليها الألوان بقوة، ما يجعل اختيار أحمر الشفاه خطوة دقيقة تُحدث فرقاً فورياً في الإطلالة. السرّ يكمن في اختيار ألوان دافئة أو باردة، بحسب "أندرتون" البشرة، لكن القاعدة الذهبية تبقى: لا للمبالغة، نعم للتوازن. إليك، الألوان التي تليق بالبشرة الفاتحة وتضيئها:

لون أحمر الشفاه الوردي الناعم (Rose Pink) والتوتي الفاتح (Berry)، لإضفاء حيوية شبابية جذابة.

النيود الوردي أو الدرّاقي، لإطلالة طبيعية تبرز نعومة الملامح.

الأحمر الكلاسيكي المائل للأزرق، يعطي تبايناً راقياً ويبرز جمال البشرة الفاتحة في المناسبات.

الخوخي والمشمشي، لإطلالة صباحية ناعمة ومشرقة.

ألوان أحمر شفاه لا ينصح بها للبشرة الفاتحة

لون أحمر الشفاه البرتقالي الصارخ، لأنه قد يجعل البشرة الفاتحة تبدو مصفرّة أو باهتة.

البني الداكن جداً، إذ يطغى على نعومة الملامح ويخلق تبايناً قاسياً.

النيود المائل للرمادي، حيث يسرق الحيوية ويُظهر الشفاه بشكل شاحب.

نصيحة: اختاري أحمر الشفاه وكأنك تختارين ضوءاً لبشرتك، فالألوان التي تعكس الإشراق ستجعلك تتوهّجين تلقائياً من دون الحاجة للكثير من المكياج.

2. استخدام درجات نيود خاطئة

من عرض زيميرمان Zimmermann - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

على الرغم من أن أحمر الشفاه النيود يُعد من أكثر الدرجات شيوعاً في المكياج اليومي، إلا أن اختياره الخاطئ قد يتحوّل من خيار آمن إلى خطأ تجميلي واضح. فكثيرات من صاحبات البشرة السمراء يقعن في فخّ اعتماد درجات نيود فاتحة جداً أو مائلة إلى الرمادي البيج، ما يجعل الشفاه تبدو باهتة، وكأنها اختفت بالكامل من الوجه.

ألوان النيود المناسبة للبشرة السمراء

درجات النيود المشمشي، والنيود البرونزي، والبيج المائل إلى الكراميل، تعدّ خياراً مثالياً للبشرة السمراء، إذ تدمج بين البساطة والجاذبية.

النيود الوردي الغني أو النيود المائل للبني الدافئ من أبرز الألوان التي تضيف توازناً رائعاً على الشفاه من دون أن تُطفئ البشرة.

نصيحة: عند اختيار لون أحمر الشفاه النيود لبشرتك السمراء، فكّري بلون شفاهك الطبيعي، لكن بدرجة أكثر دفئاً وغنى. ولا تتردّدي في استخدام محدد شفاه أغمق بدرجة بسيطة؛ لتعزيز التناسق ومنح الشفاه عمقاً أنثوياً ناعماً.

ألوان النيود المناسبة للبشرة الفاتحة

اختيار لون أحمر الشفاه النيود للبشرة الفاتحة قد يبدو مهمة بسيطة، لكنه في الواقع يتطلّب الدقّة في اختيار الدرجة المناسبة لتفادي البهتان وإبراز النضارة الطبيعية. البشرة الفاتحة تحتاج إلى نيود مضيء ومشبّع بلمسة وردية أو خوخية لإبراز نقاوتها الطبيعية. أما النيود القريب من لون الجلد أو أفتح منه بدرجات كثيرة، فيمنحك مظهراً مرهقاً وبعيداً عن الحيوية. إليك ألوان النيود المناسبة:

النيود الوردي المائل للخوخي، يمنح إشراقة ناعمة ويُكمل صفاء بشرتك الفاتحة.

النيود البيج الوردي أو الكاراميل الفاتح، لإطلالة يومية طبيعية ومشرقة.

النيود المشمشي أو النيود الغني باللمسة الذهبية، ينعكس دفئه على البشرة ويمنح الشفاه بعداً لافتاً.

نصيحة: حدّدي شفاهك بقلم بلون قريب من لون الروج أو أغمق بدرجة واحدة، وادمجيه جيداً نحو الداخل. هذه الخطوة تُعزز بروز الشفاه وتمنع النيود من الظهور باهتاً أو مسطّحاً.

3. تطبيق صيحات أحمر الشفاه بحرفيّة من دون تعديل

من عرض باميلا رولاند Pamella Roland- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تقع كثيرات من النساء، سواء صاحبات البشرة السمراء أو الفاتحة، في فخّ تقليد صيحات أحمر الشفاه بحرفيّة تامة من دون تعديل أو مراعاة لخصائص بشرتهن. على سبيل المثال، قد يبدو أحمر الشفاه الوردي الباستيل جذاباً على العارضات ذوات البشرة الفاتحة، لكن تطبيقه على سمار البشرة من دون تعديل أو تحديد مناسب؛ يجعل الشفاه تبدو شاحبة وغير متناسقة مع دفء البشرة. كذلك، بعض درجات البنفسجي أو الرمادي التي تُستخدم في الصور الجريئة، تُبرز اصفرار البشرة أو تخلق تبايناً مزعجاً.

على النقيض، تلجأ بعض صاحبات البشرة الفاتحة لاعتماد ألوان داكنة جداً، مثل البني الغامق أو الأحمر البرغندي من دون مكياج متوازن، ما يُثقل الملامح، ويمنح الوجه طابعاً صارماً لا يليق بنعومة البشرة الفاتحة.

نصيحة: استوحي من كل صيحة ألوان أحمر الشفاه، ما يُناسب بشرتك وإطلالتك، وعدّلي لون أحمر الشفاه، لينسجم مع ملامحك باستخدام محدد شفاه، أو تغيير درجة لون أحمر الشفاه، بحسب وقت الاستخدام وظروف الإضاءة.

4. عدم تحديد الشفاه

أحد الأخطاء الجمالية الأكثر شيوعاً هو إغفال تحديد الشفاه، خاصةً عند استخدام الألوان الجريئة أو الفاتحة. كثيرات يُهملن هذه الخطوة، لكنها أساسية، إذ تفسد تناسق المكياج وتفقد الشفاه جاذبيتها الطبيعية، سواء لدى صاحبات البشرة السمراء أو الفاتحة.

للبشرة السمراء : عند تطبيق ألوان فاتحة، كالنيود أو الوردي الباستيل من دون تحديد الشفاه، قد تبدو الأخيرة باهتة وغير مرسومة، لا سيّما إذا لم تكن الحواف واضحة بطبيعتها. التحديد بلون دافئ أغمق بدرجة يمنح الشفاه بُعداً ويُعيد توازن اللون مع سمار البشرة.

: عند تطبيق ألوان فاتحة، كالنيود أو الوردي الباستيل من دون تحديد الشفاه، قد تبدو الأخيرة باهتة وغير مرسومة، لا سيّما إذا لم تكن الحواف واضحة بطبيعتها. التحديد بلون دافئ أغمق بدرجة يمنح الشفاه بُعداً ويُعيد توازن اللون مع سمار البشرة. للبشرة الفاتحة: عند استخدام ألوان أحمر شفاه قوية، كالأحمر الداكن أو البرغندي، من دون تحديد، قد يتسرّب اللون خارج الحدود الطبيعية للشفاه، ما يُفقدها الدقّة ويمنح الإطلالة مظهراً غير مصقول. محدد الشفاه، يعمل كإطار ثابت يحافظ على أناقة اللون، ويمنح الشفاه تحديداً جذاباً.

نصيحة: لا تكتفي بتحديد الشفاه حول الأطراف فقط، بل ادمجي الخط قليلاً نحو الداخل لتأثير طبيعي وانسيابي. واعلمي أن التحديد الصحيح قد يجعل أحمر الشفاه النيود ينبض بالحياة، واللون الجريء أكثر توازناً وأناقة. اختاري محدد شفاه بلون قريب من لون الروج أو أغمق بدرجة واحدة، وادمجيه جيداً لنتيجة ناعمة وطبيعية.

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5. إهمال الإضاءة والتوقيت عند تطبيق أحمر الشفاه

تلعب الإضاءة والتوقيت دوراً رئيساً في إبراز جمالية لون أحمر الشفاه أو إفساد الإطلالة بالكامل. كثيرات يُجرّبن درجات أحمر الشفاه تحت الإضاءة في المتاجر، أو يطبقنه في توقيت غير مناسب للإطلالة، ما يجعله يبدو مختلفاً تماماً عند الخروج للضوء الطبيعي. ما يُناسبك صباحاً، قد لا يبدو رائعاً مساءً، والعكس صحيح. فاللون يتفاعل مع الإضاءة، ولون البشرة، وحتى ما ترتدينه.

للبشرة السمراء: عند تجربة ألوان أحمر شفاه دافئة، كالبني أو البرتقالي تحت إضاءة صفراء قوية، قد تبدو مشرقة وجذّابة، لكن عند الخروج في النهار، قد تبهت وتتعارض مع سمار البشرة. لذا، جرّبي اللون تحت إضاءة طبيعية قبل الشراء، وتأكدي من انسجامه مع لون بشرتك خارج حدود الإضاءة الاصطناعية.

عند تجربة ألوان أحمر شفاه دافئة، كالبني أو البرتقالي تحت إضاءة صفراء قوية، قد تبدو مشرقة وجذّابة، لكن عند الخروج في النهار، قد تبهت وتتعارض مع سمار البشرة. لذا، جرّبي اللون تحت إضاءة طبيعية قبل الشراء، وتأكدي من انسجامه مع لون بشرتك خارج حدود الإضاءة الاصطناعية. للبشرة الفاتحة: ألوان أحمر الشفاه الزهرية أو النيود المائل للبيج، قد تبدو ناعمة ومثالية في إضاءة المتاجر، لكنها قد تتحوّل إلى باهتة جداً أو حتى رمادية في الضوء النهاري. لضمان التوازن، جرّبي اللون في ضوء النهار؛ لتتأكدي من إشراقه وعدم إطفائه لمظهرك الطبيعي.

نصيحة: تجنّبي الألوان الفاقعة جداً في النهار إن كانت بشرتك فاتحة، واختاريها للمساء مع مكياج أقوى. أما إذا كانت بشرتك سمراء، فاختاري ألوان أحمر الشفاه الغنية ليلاً، كالبرغندي والأحمر القاني، ويفضّل الألوان الدافئة الخفيفة نهاراً.