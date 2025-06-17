تأثير توافق برج الدلو على علاقاته مع الأبراج المائية

يميل برج الدلو إلى دائرة الأبراج الهوائية إلى جانب برجي الجوزاء والميزان، وهو البرج الحادي عشر في ترتيب الأبراج الاثني عشر يحكمه كوكبا زحل وأورانوس ويمتد مواليده من الفترة بين 19 يناير إلى 18 فبراير، وله مميزات فريدة في شخصيته تجعله يتوافق مع بعض الأبراج الفلكية، فهو يتميز بروحه الحرة والمستقلة، ويمتلك العديد من الصفات التي تجعله مميزاً في عالم الأبراج. كما يشتهر بحبه الكبير للحرية والاستقلالية، خاصة في الحب، وهذا قد يزعج بعض مواليد الأبراج الأخرى.

تعالوا نكتشف كيف يؤثر توافق برج الدلو على علاقاته مع الأبراج المائية؟

توافق برج الدلو مع برج السرطان

برج السرطان وبرج الدلو برجان متعاكسان، مما يعني أنهما قد يشكلان ثنائياً مثالياً، ولكن بشرط بذل كل جهد ممكن. السرطان برج عاطفي يحتاج إلى الشعور بالأمان، بينما الدلو برج فردي يُقدّر حريته. إنه مزيج مثير للاهتمام، لكنهما بحاجة إلى احترام اختلافات بعضهما البعض لإنجاح هذه العلاقة. فبالرغم أنَّ نمط حياة برج الدلو قد يجذب مولود برج السرطان، لكن العلاقة التي تبدأ بالمرح والسعادة ستتحول خلال أشهر قليلة إلى مصدر للإحباط واليأس. الدلو يُحب الحركة، بينما يُفضل السرطان الهدوء والاستقرار. وهكذا سيجد الدلو نفسه في وضع يقيّده ويجعله يشعر بالتعاسة؛ مما يؤدي إلى مشاجرات عديدة وحتى إلى الخيانة. فمولود السرطان، هو برج الماء العاطفي والحساس، ويمكن أن يجد صعوبة في التوافق مع الدلو الهوائي. السرطان بحاجة إلى الأمان والدعم العاطفي، بينما يميل الدلو إلى النظر إلى العالم بمنظور أكثر عقلانية وأقل عاطفية. هذا الاختلاف في النهج يمكن أن يؤدي إلى سوء تفاهم وشعور بالإهمال من جانب السرطان. وقد نجدهما يتصادمان ولا يتفقان. فعلاقتهما صعبة ويوجد بينهما صراع من أجل السلطة والسيطرة. يُعتبر السرطان علامة محافظة وخصماً عنيداً وقوياً؛ لذلك يكون حذراً جداً مما يضمره الدلو في داخله، الذي يتصادم معه لأنه يواجهه ويتحداه باستمرار. إنها علاقة متناقضة غير متآلفة، قد تكون وجهات نظرهما فيما يتعلق بنمط الحياة والسلوكيات مختلفة جداً؛ نظراً لأنّ مناهج السرطان تكون أكثر تحفظاً وتقييداً، وكون برج الدلو غير تقليدي ومنفتحاً. لا تتوافق أساليب الاتصال بينهما وسلوكياتهما، واحتياجاتهما مختلفة، السرطان شديد التركيز على التفاصيل، بينما يتغاضى الدلو عن الكثير من الأشياء. يصاب كلاهما بخيبة أمل وحزن عندما يكون هناك نقص في المعاملة بالمثل، أو وجود اللامبالاة.

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دائرة الأبراج الفلكية - مصدر الصورة من FREEPIK

توافق برج الدلو مع برج العقرب

برج العقرب، هو علامة مائية. لذا، فهو متناغم بشكل طبيعي مع مشاعره. أما برج الدلو هو علامة هوائية، لذا فهو أكثر منطقية بطبيعته. إذا لم يكن برج العقرب حريصاً، فقد تكون عواطفه الشديدة أكثر من اللازم بالنسبة إلى برج الدلو المتطاير. في الوقت نفسه، يمكن أن تكون العزلة التي يتمتّع بها برج الدلو هي التي تثير اهتمام برج العقرب الذي يبحث عن الأمان. يميل برج العقرب إلى أن يكون أكثر توجهاً نحو العلاقة من برج الدلو. من المحتمل أن يجد العقرب نفسه يريد المزيد أولاً. قد يواجه برج الدلو صعوبة في الاستقرار والالتزام، وفي إرضائه ويجده مخيفاً، ويكون شديد الحذر بالتعامل معه، ليقينه بأنه يخفي شيئاً تحت مظهره الصامت والهادئ. يحب برج العقرب التحدث عن مشاعره من أجل تكوين رابطة عاطفية. وفي الوقت نفسه، برج الدلو منطقي، إنه يستمتع بالحديث عن المشكلات والتوصل إلى حلول، لكنه يميل إلى الانفصال عن ما يشعر به. قد يكون إقامة علاقة ناجحة بين هذين البرجين أمراً صعباً، وقد يكافحان لفهم بعضها البعض.

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توافق برج الدلو مع برج الحوت

يُعد برج الحوت من الأبراج المائية التي لا تتوافق مع برج الدلو الهوائي، فهذان البرجان بعيدان عن بعضهما، وكلّ شيء بينهما واضح ومحدد، ومن الصعب عليهما الاتفاق. قِيمُهما مختلفة تماماً. لا يجتمعان معاً تماماً. برج الحوت من الأبراج الرومانسية، يبحث عن حبه المثالي، بينما برج الدلو من الأبراج العقلانية، يبحث عن طرق لتحرير نفسه من المشاعر كلها. كما لا يقدّر الحوت الحرية من أيّ نوع، وحب التغيير والإلهام، فيما الدلو حب البشرية بالنسبة إليه يعني العدالة المطلقة والمساواة وحرية التعبير. يختلفان في أشياء كثيرة. الاختلافات التي يتشاركانها حاسمة للغاية لفرض الاستقرار في علاقتهما. علاوة على ذلك، يعَد التواصل غير المفتوح، أمراً إشكالياً وصعباً يمكن أن يواجهه هذا الثنائي في علاقتهما.

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