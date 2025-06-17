الامارات | جفاف الجسم.. 5 مؤشرات "مقلقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر شرب كميات كافية من الماء أمرًا ضروريًّا للحفاظ على أداء الجسم السليم، إذ يؤثر الجفاف، حتى لو كان خفيفًا، في وظائف الأعضاء والخلايا بشكل مباشر.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا"، 5 علامات تحذيرية تشير إلى أن جسم الإنسان لا يحصل على ما يكفي من الترطيب، تتمثل في:

الإرهاق والتشوش الذهني

عند نقص الماء، يضعف تدفق الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا؛ ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق، وضعف التركيز، وصعوبة البقاء يقظًا.

كما يتأثر الأداء الذهني والمزاج والذاكرة بشكل ملحوظ.



الصداع

يعتبر الصداع من أبرز علامات الجفاف المبكرة، ويحدث نتيجة تقلص الدماغ عن الجمجمة بسبب فقدان السوائل. كما يؤدي ضعف تدفق الدم إلى الدماغ إلى تفاقم الألم، وغالبًا ما يكون شرب الماء علاجًا فعالًا وسريعًا.

تشنجات العضلات

يؤثر الجفاف في توازن الإلكتروليتات الضرورية، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم؛ ما يسبب تقلصات عضلية مؤلمة، خصوصًا أثناء النشاط البدني أو بعده.

ويحسن الترطيب الجيد مرونة العضلات وأدائها.

جفاف البشرة

تعكس البشرة حالة الترطيب الداخلية، والجفاف يجعلها باهتة وقليلة المرونة. وقد تظهر عليها علامات مبكرة للتجاعيد أو القشور.

ويعيد شرب الماء للبشرة نضارتها ويُحسّن مرونتها الطبيعية.

العيون الغائرة والجافة

قلة الماء تؤثر في إنتاج الدموع، ما يؤدي إلى جفاف العين، تهيجها، وظهور مظهر غائر وغير صحي حولها. ويمكن أن يصاحب ذلك عدم وضوح الرؤية وحساسية للضوء.

الترطيب الكافي لا يقتصر فقط على الشعور بالعطش، بل هو عنصر أساس للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

وقد يؤدي تجاهل هذه العلامات إلى مضاعفات صحية أكبر، لذا يُنصح بشرب الماء بانتظام طوال اليوم للحفاظ على النشاط والصحة العامة.