الامارات | «كتّاب الإمارات» يعلن الفائزين بجائزة «غانم غباش للقصة 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات نتائج الدورة الـ16 من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2025.

وفاز بالمركز الأول في فئة القصة القصيرة عبير أحمد الحارثي، عن قصتها «أبلغ جملة في السوق»، والمركز الثاني خولة عوض الكتبي عن قصتها «غرفة أربعة»، والمركز الثالث طالب غلوم طالب عن قصته «لعبة الجوع».

وقرّرت لجنة تحكيم الجائزة حجب المركزين الأول والثالث في فئة المجموعة القصصية، لعدم استيفاء الأعمال المتقدمة المعايير الأدبية والفنية المطلوبة، بينما مُنح المركز الثاني مناصفةً لكلٍّ من الدكتورة لطيفة الحاج عن مجموعتها القصصية «ابن الواحة»، وعبيد بوملحة عن مجموعته «على كيفك».

ونوهت اللجنة بعدد من المشاركات المتميزة في فئة القصة القصيرة، وهي قصة «أفضل العوالم الممكنة» للقاص محمد يوسف زينل، وقصة «سلوم المينون» للقاصّة شيخة علي الكويتي، وقصة «طلب استقالة» للقاصّة هند سيف البار.

وأكدت لجنة التحكيم في تقريرها أن قرارات الحجب تأتي في إطار الحفاظ على المستوى النوعي للجائزة، مشيدةً في الوقت ذاته بتطور ملحوظ في الأساليب السردية والأفكار لدى بعض المشاركين، خصوصاً من فئة الشباب.

وأكدت الأديبة شيخة الجابري أن الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها منصة ثقافية مرموقة لاكتشاف ورعاية المواهب الأدبية الإماراتية، منوهة بأن الجائزة تُعد واحدة من المبادرات الثقافية المهمة التي أطلقها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وتحمل بُعداً رمزياً كبيراً، كونها تحمل اسم الكاتب والأديب الراحل غانم غباش، أحد رواد الثقافة والفكر في الدولة.

وقال رئيس لجنة التحكيم، الأديب عبدالحميد أحمد، إن هذه الدورة شهدت أعمالاً واعدة تعكس تطوراً ملموساً في التجربة السردية لدى بعض الكتّاب، خصوصاً في فئة القصة القصيرة ولاحظنا تنوعاً في الموضوعات وتوظيفاً واعياً للتقنيات الفنية، وهما ما استحقا التقدير والتنويه، وفي المقابل كان لابد من اتخاذ قرارات بالحجب في فئة المجموعات القصصية، حرصاً على عدم تمرير أعمال لا ترتقي إلى المستوى الذي نطمح إليه لجائزة تحمل اسم كاتب مؤثر في الوعي الثقافي مثل غانم غباش، ووصف الجائزة بأنها ليست تكريماً فحسب، بل مسؤولية تجاه القارئ والمشهد الثقافي.