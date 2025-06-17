الامارات | سهيلة غباش: «عالم مدهش» مستمر في رسم الفرحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت إدارة مؤسسة دبي والمهرجانات شائعات تم تداولها على منصات «السوشيال ميديا» بأن «عالم مدهش» سيغيب هذا العام عن «مفاجآت صيف دبي»، وأكدت نائب رئيس إدارة التخطيط وتشغيل المهرجانات، سهيلة غباش، لـ«الإمارات اليوم» أنه في هذه الدورة سينتقل (مدهش) و(دانة) من مكانهما المعتاد إلى كل ركن من أركان المدينة، خلال «مفاجآت صيف دبي» مع فعاليات وأنشطة متنوعة، مشيرة إلى أنه بدلاً من وجودهما في موقع واحد، سيتجول الثنائي المحبوب في مختلف أنحاء المدينة، لإسعاد العائلات والأطفال في المدارس ومراكز التسوق والوجهات السياحية من خلال عروض ترفيهية ممتعة، وديكورات مبهجة، ومكافآت مجزية، ما يتيح للجميع فرصة قضاء موسم صيف لا يُنسى، ونوهت بأن دبي تبدأ هذا العام فصلاً جديداً في قصة (مدهش) و(دانة)، حيث تعمل الشخصيتان المحبوبتان لدى الجميع على نشر السعادة ومشاركة البهجة مع عدد أكبر من سكان المدينة وزوارها.

ولفتت غباش إلى أنه يمكن لعشاق (مدهش) و(دانة) استكشاف تشكيلة جديدة من المنتجات الحصرية ذات الإصدار المحدود، ومجموعة من الأنشطة المبتكرة والممتعة في «متجر مدهش»، ما يجعله وجهة لابد من زيارتها خلال «مفاجآت صيف دبي» الذي سينطلق في 27 يونيو الجاري ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

يذكر أنه قد انتشرت في الفترة الماضية شائعات عن إغلاق «مدينة مدهش» في الدورة المقبلة من «مفاجآت صيف دبي»، وكان قد انطلق «عالم مدهش» في عام 1999 في دبي، ويعد من أبرز وجهات الترفيه العائلية في المنطقة، وتقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. ويحمل «عالم مدهش» في كل عام تجارب ترفيهية متنوعة، فيما احتفل العام الماضي بمرور 25 عاماً على انطلاقه مع أكثر من 700 عرض ترفيهي ومسرحي وورشة عمل تثقيفية، إضافة إلى 170 لعبة.

وتعد شخصية (مدهش) من الشخصيات المبتكرة التي أطلقت في عام 1999، وباتت رمزاً للمرح والبهجة في المدينة، أما في عام 2020 فانضمت (دانة) إلى (مدهش)، وهي شخصية ذكية ومبدعة، وتهتم بالعلوم والابتكار وتشجع الأطفال على التعلم والاستكشاف.

وحرص «عالم مدهش» على تقديم الفعاليات المرتبطة بالتثقيف، وكان أبرزها في دورة 2023، حيث تم التركيز على الاستدامة، واستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير في الفعاليات التي تقدم على امتداد أيام مفاجآت صيف دبي. ومنذ انطلاقه إلى اليوم يعدّ «عالم مدهش» وجهة مثالية للعائلات والأطفال للاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية ممتعة، فهي غنية بالأنشطة المتنوعة ومنها التي ترتبط بتقنيات الواقع الافتراضي، فضلاً عن ورش العمل المرتبطة بمجالات الفن والعلوم، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية التي تقدم على المسرح، ومنطقة الألعاب التي تضم مناطق ترفيهية متنوعة ومتجددة لجميع الأعمار.