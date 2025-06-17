الامارات | ندوة حول «تعزيز البحث المفتوح في الإمارات»          

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية افتراضية حول «تعزيز البحث المفتوح في الإمارات: إطلاق تحالف DataCiteUAE»، مؤكداً أن هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية.

واستعرض مشاركون في الندوة محطات مهمة في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكدين أن مؤسسة «DataCite» مجتمع عالمي يتكوّن من المؤسسات البحثية، وأنها تهدف إلى جعل البحث أكثر فاعلية باستخدام البيانات الوصفية التي تربط مخرجات البحث والموارد، وتقوم بتمكين استخدام وإدارة المعرفات الدائمة.