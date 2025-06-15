القاهرة - الخليج 365
برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)
مهنيًا: الإنجازات تبدأ بالظهور تدريجيًا، وقد يُعرض عليك دور جديد أو فرصة عمل غير متوقعة. لا تضيّعها بسبب التردد.
عاطفيًا: طاقتك الرومانسية مرتفعة، وقد تبدأ علاقة حب عميقة. الوقت مناسب للتقرّب من الحبيب أو مصالحة من تحب.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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