توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

مهنيًا: الإنجازات تبدأ بالظهور تدريجيًا، وقد يُعرض عليك دور جديد أو فرصة عمل غير متوقعة. لا تضيّعها بسبب التردد.

عاطفيًا: طاقتك الرومانسية مرتفعة، وقد تبدأ علاقة حب عميقة. الوقت مناسب للتقرّب من الحبيب أو مصالحة من تحب.