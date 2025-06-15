توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

مهنيًا: أفكارك المتجددة تلقى إعجاب المحيطين بك، وقد يُطلب منك قيادة فريق أو مشروع. لا تتردّد في عرض مهاراتك.

عاطفيًا: العلاقة مع الشريك تمرّ بمرحلة دفء وتفاهم، لكن احذر من الغيرة الزائدة. أما العازب فقد يجد نفسه منجذبًا لشخص غير تقليدي.