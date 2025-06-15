القاهرة - الخليج 365
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)
مهنيًا: خطواتك محسوبة بدقة، وقد تنال نتيجة تعبك في النصف الثاني من الفترة. لا تخف من التغيير، فالظروف تدفعك نحو الأفضل.
عاطفيًا: تحسّن في العلاقة بعد فترة من الفتور، وقد تُطرح فكرة ارتباط رسمي. للعازبين، هناك فرص جيدة للتعارف، شرط الخروج من الروتين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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