توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

مهنيًا: خطواتك محسوبة بدقة، وقد تنال نتيجة تعبك في النصف الثاني من الفترة. لا تخف من التغيير، فالظروف تدفعك نحو الأفضل.

عاطفيًا: تحسّن في العلاقة بعد فترة من الفتور، وقد تُطرح فكرة ارتباط رسمي. للعازبين، هناك فرص جيدة للتعارف، شرط الخروج من الروتين.