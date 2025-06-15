توقعات مولود برج "القوس" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

مهنيًا: اكتمال القمر في برجك يوم 11 يونيو يمنحك رؤية واضحة ويشجّعك على اتخاذ قرار كان مؤجّلاً. هذه فترة ممتازة لإنهاء مشاريع أو التفكير في تغيير مهني جذري.

عاطفيًا: تحرّر من القيود العاطفية القديمة، واسمح لنفسك بالبدء من جديد. الحب في طريقه إليك، وربما تجد السعادة في مكان لم تتوقعه.