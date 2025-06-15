القاهرة - الخليج 365
برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)
مهنيًا: اكتمال القمر في برجك يوم 11 يونيو يمنحك رؤية واضحة ويشجّعك على اتخاذ قرار كان مؤجّلاً. هذه فترة ممتازة لإنهاء مشاريع أو التفكير في تغيير مهني جذري.
عاطفيًا: تحرّر من القيود العاطفية القديمة، واسمح لنفسك بالبدء من جديد. الحب في طريقه إليك، وربما تجد السعادة في مكان لم تتوقعه.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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