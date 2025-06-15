القاهرة - الخليج 365
برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)
مهنيًا: هذه الفترة مناسبة لتصفية الملفات العالقة، وقد تحصل على مكافأة أو ترقية مقابل تعبك السابق. تحسّن ملحوظ في الوضع المالي مع نهاية يونيو.
عاطفيًا: تمرّ ببعض التقلّبات، لكنك قادر على تجاوزها بالحكمة والهدوء. العازب قد يتلقى عرضًا عاطفيًا جديًا، ولكن عليه أن يحلل الأمور قبل اتخاذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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