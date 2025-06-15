توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

مهنيًا: هذه الفترة مناسبة لتصفية الملفات العالقة، وقد تحصل على مكافأة أو ترقية مقابل تعبك السابق. تحسّن ملحوظ في الوضع المالي مع نهاية يونيو.

عاطفيًا: تمرّ ببعض التقلّبات، لكنك قادر على تجاوزها بالحكمة والهدوء. العازب قد يتلقى عرضًا عاطفيًا جديًا، ولكن عليه أن يحلل الأمور قبل اتخاذ القرار.