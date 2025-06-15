توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

مهنيًا: تنشط اتصالاتك المهنية خلال هذه الفترة، وتُفتح أمامك آفاق جديدة للعمل أو التطوير المهني. قد تكون مضطرًا لاتخاذ قرارات جريئة، والفلك يدعمك شرط أن تعتمد على حدسك.

عاطفيًا: حياتك العاطفية تزدهر. إن كنت مرتبطًا، فالعلاقة تصبح أكثر دفئًا ووضوحًا، وقد تقرران الانتقال لمرحلة جديدة. أما العازب فقد يجد الحب في محيط العمل أو خلال سفر.