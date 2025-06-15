القاهرة - الخليج 365
برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)
مهنيًا: تنشط اتصالاتك المهنية خلال هذه الفترة، وتُفتح أمامك آفاق جديدة للعمل أو التطوير المهني. قد تكون مضطرًا لاتخاذ قرارات جريئة، والفلك يدعمك شرط أن تعتمد على حدسك.
عاطفيًا: حياتك العاطفية تزدهر. إن كنت مرتبطًا، فالعلاقة تصبح أكثر دفئًا ووضوحًا، وقد تقرران الانتقال لمرحلة جديدة. أما العازب فقد يجد الحب في محيط العمل أو خلال سفر.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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