توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

مهنيًا: تدخل فترة نشاط مكثّف، وابتداءً من 17 يونيو مع دخول كوكب المريخ إلى برجك، ستشعر بطاقة كبيرة لإنجاز الأعمال المؤجّلة أو إطلاق مشروع جديد. من المهم أن تحافظ على تنظيمك المعتاد لأن الضغوط ستكون مرتفعة.

عاطفيًا: الأمور العاطفية قد تبدو فاترة في بداية الفترة، لكن هناك تحسّن كبير مع دخول فينوس إلى برج صديق لك. ستشعر برغبة في التقارب والاهتمام بالعلاقة، وقد يفاجئك الشريك بمبادرة رومانسية.