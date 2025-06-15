توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

مهنيًا: الفترة تحمل لك فرصًا مهنية مميزة، خصوصًا عبر العلاقات الاجتماعية. قد تُعرض عليك مشاريع جديدة أو شراكات، ويُطلب منك أن تتولى مسؤوليات أكبر. نظم وقتك جيدًا ولا تفرط في وعودك.

عاطفيًا: هناك فرص لتحسين العلاقة مع الشريك، لكنك مطالب بأن تكون أكثر إنصاتًا وتفهّمًا. للبعض، قد تعود علاقة قديمة للظهور، فاحذر من الوقوع في نفس الأخطاء. نهاية الفترة مناسبة للمبادرة أو المصارحة.