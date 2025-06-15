القاهرة - الخليج 365
برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)
مهنيًا: تبدأ الفترة بشعور من القلق أو التعب النفسي، وقد تشعر بأنك بحاجة إلى إعادة ترتيب حياتك المهنية. لا تقلق، فالأمور تبدأ بالتحسّن تدريجيًا بعد منتصف يونيو، وتفتح أمامك أبواب جديدة لمشاريع مثمرة أو عمل أفضل. لا تتردّد في طلب المساعدة إن احتجت.
عاطفيًا: مشاعرك عميقة، وقد تشعر بالوحدة أو الحنين لعلاقة قديمة. مع اقتراب برجك من الشمس في أواخر يونيو، تستعيد ثقتك بنفسك وتعود الأجواء العاطفية للتوهّج. العلاقات المستقرة تقوى، والعازب قد يبدأ قصة حب جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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