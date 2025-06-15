توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

مهنيًا: هذه فترة ذهبية بالنسبة لك، فالشمس وعطارد في برجك يمنحانك الذكاء وسرعة البديهة والقدرة على إقناع الجميع. عروض عمل، ترقيات، أو مشاريع جديدة تظهر فجأة، فقط تأكد من التفاصيل قبل التوقيع. الوقت مثالي لتوسيع دائرة علاقاتك المهنية أو حتى السفر من أجل العمل.

عاطفيًا: تألقك الشخصي واضح وجاذبيتك في أعلى مستوياتها، وقد تدخل في علاقة حب جديدة أو تشهد عودة لحب قديم. العلاقات الحالية تشهد تجددًا في المشاعر، وقد تنفتح على مرحلة أكثر جدية في حياتك العاطفية.