القاهرة - الخليج 365
برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)
مهنيًا: تستعيد توازنك المالي بعد فترة من الضغوط، وتظهر أمامك فرص لتحقيق مكاسب مادية من خلال مشروع أو صفقة أو حتى ترقية. إحذر من التردد في اتخاذ القرارات، فالفلك يدعم خطواتك بشرط أن تكون محسوبة. تزداد شعبيتك في محيطك المهني، وقد تتلقى دعمًا من شخص نافذ.
عاطفيًا: علاقتك العاطفية تسير نحو الاستقرار، والوقت مناسب لتقوية الروابط أو الإعلان عن ارتباط رسمي. إذا كنت عازبًا، قد تظهر علاقة جديدة عبر لقاء اجتماعي أو من خلال العمل. فينوس يدعمك ويزيد من جاذبيتك.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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