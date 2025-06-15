القاهرة - الخليج 365
برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)
مهنيًا: تدخل في هذه الفترة مرحلة مليئة بالتحديات في العمل، وقد تواجه بعض العراقيل أو سوء الفهم مع الزملاء أو الرؤساء. لكن في المقابل، الكواكب تمنحك طاقة كبيرة وقدرة على المواجهة والتغلب على الصعوبات، خصوصًا مع دخول عطارد إلى برج الجوزاء. قد تُطلب للاستشارة أو القيادة في مشروع مهم. حافظ على هدوئك وكن دبلوماسيًا في التعامل مع الآخرين.
عاطفيًا: تبدأ الفترة بحالة من التوتر أو البرود العاطفي، لكن الأمور تتحسّن تدريجيًا، خصوصًا بعد الأسبوع الأول من يونيو. إذا كنت في علاقة، فحاول تفادي النقاشات الحادة، أما العازب فقد يلتقي بشخص يلفت نظره في مكان غير متوقع. نهاية هذه الفترة تعدك بانفراجة عاطفية أو بداية حب جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 14 حزيران إلى السبت 21 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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