كيف تساعد شرائح السيليكون على علاج الندوب؟ دليلك للعناية بالبشرة بعد الجروح والجراحات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 02:57 مساءً - لا شك أنك مررت بتجربة جرح بسيط أو حتى عملية جراحية تركت على بشرتك أثرًا لم ترغبي ببقائه. الندبة ليست مجرد أثر على الجلد، بل قد تكون تذكرة دائمة بتجربة مررت بها، سواء كانت مؤلمة أو مجرد حدث عابر. وبينما تحلمين ببشرة ناعمة موحدة اللون، تظهر تلك العلامات وكأنها تسرق من ملامحك شيئًا من الثقة. لكن لا تقلقي، فالعناية الحديثة بالبشرة لم تعد تعتمد فقط على الكريمات أو الخلطات، بل دخلت تقنيات فعالة تعيد لبشرتك صفاءها، ومن أبرز هذه التقنيات: شرائح السيليكون لعلاج الندوب.

في هذا الموضوع، سنأخذك في رحلة علمية وعملية لنتعرف سويًا إلى كيف تساعد شرائح السيليكون على علاج الندوب؟ وما أنواعها؟ وكيف يمكنك استخدامها بأمان لتحقيق نتائج ملموسة وفعالة؟ استعدي لتكتشفي سلاحًا جديدًا للعناية ببشرتك، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

ما هي شرائح السيليكون لعلاج الندوب؟

شرائح السيليكون هي صفائح ناعمة توضع مباشرة على الجلد فوق الندبة و تجف كاللاصقة



شرائح السيليكون هي صفائح ناعمة ومرنة توضع مباشرة على الجلد فوق الندبة. تصنع من مركبات السيليكون الطبي، وهي مادة آمنة تستخدم منذ عقود في مجالات متعددة من الجراحة والتجميل. و قد تكون الشرائح في شكل:

صفائح رقيقة شفافة.

لاصقات ذاتية الالتصاق.

جل سيليكون يفرد على الندبة ويجف كاللاصقة.

وهي تعمل على خلق بيئة مثالية تساعد البشرة على التعافي وتقليل تطور الندبة، سواء كانت:

ندبة بعد الجراحة (مثل الولادة القيصرية).

ندبة نتيجة حرق أو جرح.

أثر حب الشباب أو جراحة تجميلية.

كيف تعمل شرائح السيليكون على علاج الندوب؟

شريحة السيليكون تهدئ استجابة الجلد الالتهابية مما يقلل الاحمرار



شرائح السيليكون لا تمحو الندبة فجأة، لكنها تعيد تشكيل مظهرها بمرور الوقت من خلال آليات علمية مثبتة:

الترطيب العميق للندبة: تمنع الشريحة فقدان الماء من الجلد، مما يحافظ على رطوبة الندبة، ويقلل من الخشونة والتصلب. الضغط المتوازن على الندبة: تمارس الشريحة ضغطًا لطيفًا يمنع الجلد من التمدد الزائد، مما يحد من سماكة الندبة ويقلل احتمال تشكل ندبة بارزة (keloid أو hypertrophic scar). التخفيف من الالتهاب والاحمرار: السيليكون يهدئ استجابة الجلد الالتهابية، مما يقلل من الاحمرار والانزعاج المصاحب للندبة. منع زيادة الكولاجين غير المنظم: تساعد الشرائح على تنظيم إنتاج الكولاجين الجديد، وتمنع تكون أنسجة زائدة غير منتظمة الشكل.

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ما أنواع الندوب التي تستجيب جيدًا لشرائح السيليكون؟

شرائح السيليكون فعالة تحديدًا مع الندوب التالية:

الندوب الحديثة بعد العمليات الجراحية.

الندوب المتضخمة أو البارزة التي تميل إلى النمو فوق سطح الجلد.

الندوب الناتجة عن الحروق.

الندوب الناتجة عن الجروح المفتوحة (بعد التئامها).

في بعض الحالات، يمكنها تحسين مظهر الندوب القديمة إذا استخدمت لفترات طويلة.

كيفية استخدام شرائح السيليكون بالشكل الصحيح

تنظيف عميق للندبة و المنطقة المحيطة بالصابون قبل وضع الشريحة

تنظيف البشرة جيدًا: اغسلي الندبة والمنطقة المحيطة بها بصابون لطيف وجففيها قبل وضع الشريحة. تثبيت الشريحة على الندبة مباشرة: يجب أن تغطي الشريحة الندبة بالكامل، مع قليل من الجلد السليم حولها. مدة الاستخدام اليومية: ابدئي ب 4 ساعات يوميًا خلال الأيام الأولى. زيدي المدة تدريجيا إلى 12-24 ساعة يوميًا. وللحصول على أفضل النتائج، يجب استخدامها لمدة 8 إلى 12 أسبوعا على الأقل. العناية بالشريحة: تغسل الشريحة بالماء الفاتر يوميًا، وتترك لتجف في الهواء. يجب استبدالها عندما تفقد مرونتها أو التصاقها.

ما الفرق بين شرائح السيليكون والجل السيليكوني؟

الشرائح مناسبة للندوب الكبيرة أو الندوب في مناطق يصعب تغطيتها بالمستحضر (مثل البطن أو الفخذ).

الجل السيليكوني أفضل للمناطق الظاهرة أو المنحنية (مثل الوجه أو الكتف)، حيث يطبق ويمتص سريعًا.

كلاهما يعطي نتائج متقاربة، والاختيار يعتمد على منطقة الندبة ونمط حياتك.

متى تبدأ النتائج بالظهور؟

بعض التحسن يلاحظ خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

النتيجة المثلى تظهر بعد 8 إلى 12 أسبوعًا من الاستخدام المنتظم.

في حالات الندوب القديمة أو السميكة، قد يتطلب الأمر 6 أشهر أو أكثر من الاستخدام اليومي.

هل هناك آثار جانبية أو تحذيرات؟

شرائح السيليكون آمنة عمومًا، ولكن انتبهي إلى التالي:

لا تستخدم على الندوب المفتوحة أو الملتهبة. في حال ظهور حكة أو طفح جلدي، توقفي عن الاستخدام واستشيري طبيبة الجلد. لا تستخدميها فوق كريمات طبية أو معقمات قوية قد تؤثر على التصاق الشريحة.

هل يمكن استخدام شرائح السيليكون مع علاجات أخرى؟

نعم، بل في بعض الحالات تكون النتائج أفضل عند دمجها مع:

كريمات تفتيح التصبغات الناتجة عن الندبة.

جلسات ليزر لإعادة تسوية سطح الجلد.

حقن الكورتيزون (تحت إشراف طبي).

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص.