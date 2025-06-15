أطعمة تمنع حرق الدهون.. تجنبها تماما لخسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

حرق السعرات الحرارية العالية، والالتزام بعدد محدد في اليوم، أحد أكثر الأمور التي تهم الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية صحية، ويستهدفون التخلص من الدهون المتراكمة والوزن الزائد، وعلى الرغم من اتباع أنظمة غذائية مختلفة، فإن هناك بعض الأطعمة تعيق حرق الدهون، عليك تجنبها تمامًا.

أطعمة تعيق حرق الدهون

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، عن أطعمة تعيق حرق الدهون، والتي جاءت على النحو التالي:

- الأطعمة التي تحتوي على السكريات، مثل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات.

- الدهون المشبعة مثل البطاطس المقلية، والوجبات السريعة، التي تعطل التوازن الغذائي وتؤثر على عملية الحرق.

- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الأطعمة المصنوعة من دقيق القمح الأبيض، كالخبز الأبيض، والمكرونة البيضاء، والمعجنات.

- الأطعمة الغنية بالأملاح، مثل الأطعمة المعلبة والمصنعة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، إإذ تؤدي لاحتباس الماء وتراكم الدهون.

أسباب الحرق الضعيف

وذكر «العربي»، لـ«الوطن»، أسباب الحرق الضعيف، التي جاءت على النحو التالي:

- قلة النشاط البدني:

الجلوس لفترات طويلة يقلل من حرق السعرات الحرارية، كما أنّ عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم يبطئ عملية الأيض.

- تخطي الوجبات:

تخطي وجبة الإفطار أو البقاء لفترات طويلة دون طعام يبطئ الحرق ويجعل الجسم يخزن الدهون.

- تناول سعرات حرارية أقل من اللازم:

اتباع أنظمة غذائية قاسية جدًا يؤدي إلى وضع الجسم في حالة توفير الطاقة، ما يقلل من معدل الحرق.

- قلة تناول البروتين:

يعزز البروتين الشبع وخاصه البروتين سريع الهضم مثل الجبنه القريش والبيض.

- قلة النوم:

النوم غير الكافي يؤدي إلى اضطراب في الهرمونات، مثل هرمون الجريلين (يزيد الشهية) واللبتين (يقلل الحرق).

- التوتر والضغط النفسي:

يرفع التوتر المزمن مستويات الكورتيزول، مما يبطئ الأيض ويحفز تخزين الدهون.

- شرب كميات غير كافية من الماء:

يقلل الجفاف من كفاءة الجسم في حرق السعرات الحرارية.

-الإفراط في السكريات والكربوهيدرات البسيطة:

يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر بالدم يليه انخفاض سريع، ما يقلل النشاط ويبطئ الحرق.

- الاعتماد على أطعمة غير صحية:

تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة يعطل التوازن الغذائي ويؤثر على عملية الحرق.

- نقص فيتامين D:

نقص فيتامين D يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي والطاقة.

- تناول وجبات ثقيلة قبل النوم:

تناول الطعام في وقت متأخر يقلل من نشاط الحرق أثناء النوم.

نصائح لزيادة معدلات الحرق:

زيادة النشاط البدني اليومي.

تناول وجبات صغيرة متوازنة كل 3-4 ساعات.

الحرص على شرب الماء بانتظام.

تحسين جودة النوم وتجنب السهر.

تقليل التوتر بممارسة التأمل أو الرياضة.