زيني إطلالاتك في صيف 2025 بأجمل تسريحات الشعر المبلل من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 مساءً - هل ترغبين في الحصول على إطلالات جمالية صيفية منعشة وعصرية تجعل مظهرك منتعشاً وأكثر شباباً وحيوية؟ إذاً ليس عليك سوى مواكبة موضة تسريحة الشعر المبلل، التي تُعَدُّ واحدة من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وشعبيةً، وبالإمكان اعتمادها بأشكال متعددة بحيث تناسب مختلف أطوال الشعر، من القصير جداً إلى المتوسط الطول وصولاً إلى الشعر الطويل. وقد زينت نجمات كثيرات إطلالاتهن الجمالية بأجمل تسريحات الشعر المبلل، التي يمكن أن تلهمك مظهراً عصرياً لافتاً ومتفرداً. ونرصد لك بعضاً من هذه التسريحات الجذابة والرائجة لتعتمديها بأسلوب النجمات.

جيجي حديد بتسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف

جيجي حديد Gigi Hadid -مصدر الصورة: Gilbert Flores/WWD via Getty Images



تألقت جيجي حديد Gigi Hadid في واحدة من إطلالاتها بتسريحة شعر ويفي منسدل بطابع مبلل، تميزت بالغرة المشدودة إلى الخلف بأسلوب بسيط وعصري؛ ما منح ملامح وجهها إبرازاً واضحاً وجعل إطلالتها أكثر جرأة وحيوية. هذا اللوك يليق تماماً بإطلالات البحر أو السهرات الصيفية على الشاطئ، ويمكنك تنفيذه بسهولة باستخدام الجل اللامع أو السيروم لتثبيت الخصل.

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زيندايا بتسريحة الكعكة المنخفضة المبللة

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تُجيد زيندايا Zendaya اللعب على تنوع تسريحات الشعر، وقد اختارت في واحدة من إطلالاتها الجمالية تسريحة الكعكة المنخفضة بأسلوب مبلل كلاسيكي أنيق، مع الغرة الجانبية المبللة المسحوبة بشكل فضفاض إلى الخلف. هذه التسريحة تعكس روح الرقي والبساطة، وتناسب صاحبات الذوق العملي ممن يبحثن عن تسريحة تدوم طويلاً وتمنحهن مظهراً مصقولاً ومرتباً.

كيم كارداشيان بتسريحة الشعر الكيرلي المبلل المنسدل

كيم كارداشيان Kim Kardashian -مصدر الصورة: Stephanie Augello/Variety via Getty Images



كعادتها، تلفت كيم كارداشيان Kim Kardashian الأنظار بإطلالاتها الجريئة، وقد اعتمدت في إحداها تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل بفرق نصفي بأسلوب مبلل يمنح الشعر حجماً وملمساً لافتاً. هذه التسريحة مثالية لصاحبات الشعر المجعد أو المموَّج طبيعياً، وتضفي لمسة درامية أنيقة على الإطلالة النهارية أو المسائية.

جنيفر لوبيز بتسريحة الشعر الكاريه المبلل المنسدل بالفرق النصفي

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اختارت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في واحدة من إطلالاتها الجريئة، تسريحة شعر كاريه مبلل منسدل مع فرق وسطي، وخصلات مبللة منسدلة على جانبي الوجه، وهو لوك يعكس الأناقة البسيطة والحداثة في آنٍ. التسريحة تُبرز تقاسيم الوجه وتُضفي جاذبية خاصة على اللوك الصيفي، خصوصاً عند تنسيقها مع مكياج عيون بارز.

كيندال جينر بتسريحة الشينيون المبللة

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اعتمدت كيندال جينر Kendall Jenner في إحدى إطلالاتها تسريحة الشينيون المبللة بأسلوب أنيق وعصري، حيث جمعت شعرها إلى الخلف بأسلوب مشدود ومرتفع مع لمسة مبللة لامعة، وتركت بعض الخصلات الجانبية منسدلة بشكل عفوي على جانبي الوجه؛ ما أضفى على إطلالتها فخامة شبابية جذابة. إنها خيار مثالي للإطلالات الرسمية أو المناسبات المسائية في فصل الصيف.

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إيزا غونزاليس بتسريحة الشعر المبلل المسحوب إلى الخلف

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أما إيزا غونزاليس Eiza González؛ فاختارت في واحدة من إطلالاتها الجمالية المفعمة بالأنوثة، تسريحة الشعر المسحوب بالكامل إلى الخلف بغرة جانبيةعالية قليلاً، بأسلوب مبلل يمنح لمسة جمالية جريئة ومظهرًا مسرَّحًا بعناية. هذه التسريحة تناسب صاحبات الملامح المحددة وتضفي هالة من القوة والثقة على الإطلالة.

كايلي جينر بتسريحة الشعر الريترو المبلل المرفوعة

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اعتمدت كايلي جينر Kylie Jenner في واحدة من إطلالاتها الجمالية اللافتة، تسريحة ريترو مبللة على شكل رفعة أنيقة، مستوحاة من تسريحات الأربعينيات، ولكن بلمسة عصرية لافتة. الغرة المتموجة والملمس الرطب أضفيا على اللوك طابعاً درامياً أنيقاً يليق بالسهرات الفخمة والمناسبات الراقية.

كارا ديليفين بتسريحة الشعر الطبيعي المبلل مع الغرة القصيرة

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لفتت كارا ديليفين Cara Delevingne الأنظار على هامش فعاليات مهرجان كان 2025، بإطلالة عفوية وشبابية من خلال اعتماد الشعر الطبيعي المبلل مع غرة قصيرة مستقيمة أضافت لمسة عصرية جريئة. التسريحة تليق بصاحبات الأسلوب العملي المتمرِّد، وتُضفي على المظهر جرعة إضافية من الحيوية والثقة.

كيفية تطبيق تسريحة الشعر المبلل في المنزل

لتحصلي على تسريحة الشعر المبلل بسهولة في المنزل؛ اتبعي الخطوات التالية بالتدريج: